A szállodát 2016. májusában zárták be. Banki tulajdonba került, majd hosszú évekig kereste új gazdáját. Most a Kisfaludy turisztikai fejlesztési program mintegy kétmilliárd forintos támogatásának köszönhetően egy átfogó felújítást követően újra várja a vendégeit. A munkálatok tavaly év elején kezdődtek, a generáltervezését a NOX Zrt. végezte, míg a generálkivitelezés a Horváth Építőmester Zrt., valamint a FÉSZ Építő Zrt. megbízásában zajlott. Az üzemeltető Adventor Hotel kft. Bükfürdőn is működtet egy golf és wellnesshotelt.

A csütörtöki ünnepélyes megnyitón Simon István alpolgármester gratulált a tulajdonosnak és a kivitelezőnek, hogy rövid idő alatt ilyen szép munkát végeztek, valamint örömét fejezte ki, hogy a hotel ismét fogad vendégeket. A megújult szállodát Sáfrány Tamás, az Adventor Hotel kft. ügyvezető igazgatója mutatta be, hangsúlyozva, hogy a szolgáltatásaik nemcsak a szállóvendégek, hanem a soproniak számára is elérhetőek. Mint mondta, a teljes körű felújítást követően modern belsőépítészeti megoldásokkal és sok újdonsággal várják a vendégeket, fő profiljuk a rendezvény- és spa szolgáltatások.