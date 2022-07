Napi egy méter

A 780 méter hosszú alagút fejtési munkálatai a most átlyukasztott déli (bal oldali) alagútnál kezdődtek meg 2020. novemberében folyamatos, 24 órás munkavégzéssel. - A tervezett napi két méteres előrejutás helyett ebben a járatban átlagosan 1,3 métert tudtunk haladni. A 2021 májusában megindított északi járatban keményebb a kőzet, ezért ott lassabban, napi egy méterrel haladunk, az a járat jelenleg a 373 méteres alagútszelvénynél tart - ismertette a részleteket Kerékgyártó Attila projektvezető.

- Megkezdődött a járatok előkészítése a vízszigetelés fogadására, valamint a végleges szerkezet építésének előkészítésre. A kivitelezés során sok mérnöki újdonságot, innovációt alkalmazunk, hamarosan megérkezik az a zsalukocsi is, amivel az alagútbelső készül - tette hozzá a projektvezető. A mostani áttörési ponton tavasszal kezdődött meg az alagútportál bevágásának készítése. Mivel ez nagyon megközelítette a 84-es főutat, ezért a kivitelező az építés idejére mintegy egy kilométeres ideiglenes terelőutat készített, amin jelenleg is halad a forgalom. Az északi járat fejtése is folytatódik, ott várhatóan az év végére történik meg a lyukasztás.

Cél az osztrák határ elérése

Farkas Ciprián polgármester az eseményen úgy fogalmazott: "A munka folytatódik, mert célunk, hogy 2024 végéig az osztrák határt is elérje a gyorsforgalmi út. Ennek a munkának, ennek a nagy vállalásnak egyik fontos és szimbolikus állomása a mai nap. Hazánk egyik leghosszabb, és számunkra legszebb, alagútja épül a Bécsi-domb alatt." Hozzátette, most nemcsak képletesen, hanem a maga valójában is meglátjuk a fényt az alagút végén. Egyben köszönetét és elismerését fejezte ki a tervezőknek, a kivitelezőknek és a munkásoknak a nem mindennapi alagútpár megépítéséért.

A teljes beruházás készültségéről Juhász Zoltán, a NIF Zrt. útfejlesztési igazgató-helyettese azt mondta: Az M85 országhatár felé vezető szakaszán, a nyugati csomópontban és az észak-nyugati elkerülő úton is folyamatosan dolgoznak a kivitelezők, 95 százalékos a földmunkák készültsége. Mind a főpályán, mind a kapcsolódó útszakaszokon nagyrészt elkészült az útpálya alaprétege, haladnak a közműkiváltási és a vízépítési munkák. A műtárgyak esetében a hídfő- és a háttöltés építések folytatódnak, több hídnál már zajlik a pályalemez építése.