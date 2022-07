Győzelem nagyon szoros versenyben címmel írtunk arról a napokban, hogy Darnózseli új polgármestere Némethné Molnár Andrea lett, akinek munkáját képviselőként Virág Eszter, Cseh Vilmos, Kovács Péter, Tatár Zsolt, Molnár Imre és Tamás Róbert segítheti a voksok alakulása szerint. Az új faluvezetővel otthonában találkoztunk, ahol már javában készült az előtte álló feladatokra.

Marad asszisztens is

– Az egészségügyben 34 éve dolgozom: a Karolina Kórházban kezdtem, ma helyben háziorvosi asszisztensként tevékenykedem, és ezt továbbra is folytatni szeretném. A polgármesteri tisztséget társadalmi megbízatásúként kívánom ellátni – szögezte le elsőként a darnózseliek új elöljárója.

Némethné Molnár Andrea tehát – sokak aggodalmára is válaszolva – továbbra is marad a helyi háziorvos mellett, és arra számít, hogy a falu vezetésében a képviselő-testület és aktív helyiek is mellé állnak.

Jók az adottságok

– Darnózseli születésűként a munkámból adódóan is követtem a napi ügyeket, meghallgattam mindenki ügyes-bajos dolgát. Azt láttam, hogy megrekedt a falu, nem megyünk előre. Egy helyi rászoruló családnak segítettünk, amikor egy képviselő megkérdezte, hogy miért nem indulok az időközi választáson. Februárban fogalmazódott meg, hogy megpróbálnám. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a családom – férjem, három gyermekem – teljes vállszélességgel mellém álltak ebben az elképzelésben – avatott be az 52 éves polgármester, aki három gyermek, egy 26 éves fiú, valamint egy 24 és egy 16 éves lány édesanyja.

Az új faluvezető szerint a szigetközi településnek jók az adottságai: kedvező a fekvése, a családok rendelkezésére áll bölcsőde, óvoda, iskola, s van orvosi rendelője, patikája és postája is.

Nagy álmuk egy közösségi ház

– Az alakuló ülés július 25-én lesz, a polgármesteri átadás-átvétel pedig 28-án. Felvettem a kapcsolatot a képviselő-testület tagjaival, a jegyzővel, és úgy gondolom, hogy egy jó csapatot alkotunk majd. Megkezdtem a falu ügyeinek áttekintését. Nem tudhatjuk, mi vár ránk a következő hónapokban, de a település intézményei­nek zavartalan működtetését biztosítani fogjuk. Fontos feladatunk lesz, hogy jövőképet adjunk az itt élő családoknak és a letelepedni vágyóknak. Szerencsére egyre többen választják a vidéki életet, de ezzel együtt az új kihívásokra is megoldást kell találnunk: telekalakítás, úthálózat-fejlesztés, intézményi bővítés.

Közösségszervező feladatot is el kell látnia az önkormányzatnak, együttműködve a településen működő civil szervezeteinkkel és intézményeinkkel. Örömmel tapasztalom, hogy egyre élénkebb a civil élet. Számos közösségépítő rendezvény megvalósult az elmúlt időszakban, és újjáalakult településünk polgárőr-egyesülete is. Nagy álmunk egy közösségi ház, melyre nagy az igény, szeretnénk felújítani a játszóteret, korszerűsíteni a közösségi konyhát és az óvoda villamos hálózatát – mondta terveiről a faluvezető.