– Júliusra begyűrűznek a pályázati megvalósítások – osztotta meg Eller Gizella polgármester lapunkkal. – Turistaszálló épül a csónakház tetőterében, ami várhatóan szeptembertől nyitja meg kapuit – utalt a szlovák–magyar programra, melyben a Szigetközi Natúrpark Egyesülettel együtt kaptak támogatást, és az ökoturisztikai központ által is támogatott a fejlesztés.

Közben fúrás-faragás hangja szűrődik be az irodába, néhány ajtóval arrébb betekintést is nyerhetünk a nagyterem felújításába, melyre 25 millió forintot nyertek a Magyar Falu Programban. – Negyvennyolc évvel ezelőtt mozinak épült. Klimatizáljuk, lecseréljük a falburkolatot, megoldódik a terem szellőztetése, modern lesz a hangosítás, színpad- és fénytechnika, utóbbiakra 7 milliót kaptunk a Belügyminisztérium pályázatán – jegyezte meg. Az augusztus végi átadót összekötik a bősi testvértelepülési kapcsolat megpecsételésével, ami egyébként egy kimlei önkéntes tűzoltó és egy bősi tűzoltócsapat spontán találkozásával indult. A kapcsolat azóta is szoros, jól működő, sok közös programjuk volt a 10 év alatt.

A csónakház épülete az energetikai korszerűsítésben is szerepel. Fotó: Kustor Réka

Ez a hónap nemcsak épületek, de az utak felújításáról is szól majd. Szám szerint négy utca kap új aszfaltburkolatot, valamint az önkormányzat önerőből, 20 millió forintból építtet járdát a Fő utca magyarkimlei részén. Előtetőt kap a horvátkimlei ravatalozó, 100 millió forintból energetikai korszerűsítésre vár másik öt épületük. Közte van a horvátkimlei plébánia, amit tavaly vásároltak meg, az orvosi rendelő, a sportöltöző, csónakház és a nováki kultúrház.

– Sok közösségi épületünk van, a fenntarthatóság szempontjából fontos a mielőbbi energetikai korszerűsítésük – emelte ki Eller Gizella, aki még egy nagy léptékű fejlesztésről is beszámolt. – A Vidékfejlesztési Programban 98 milliót nyertünk a Mecsér felé haladó külterületi út felújítására, aminek a közbeszerzését most kezdjük.

Mindemellett a közösség építése sem marad el, minden hónapra van egy-egy program. A legközelebbi a július 23-i regionális kajakverseny lesz, majd a másnapi sárkányhajóverseny „Evezd körbe Kimlét másként” felhívással, valamint rockkoncertekkel. Sikeres az útikalauz kiadványuk, mely Kimle látnivalóit foglalja össze. Mindegyik hely egy-egy kavicsot rejt kódszámmal, aki mind a harminchármat megtalálja, ajándékot kap. Szóval bicajra fel, mely szintén bérelhető az önkormányzattól. A fentieket elnézve pedig, ha sok is a feladat, az eredményük látványos lesz.