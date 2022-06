JánossomorjaAz útépítések szinte teljes összegét fedi az a 97 millió forintos állami pályázati forrás, amit tavaly év végén nyert el Jánossomorja. Ebből négy utcát készíthetnek el a városban, amikből az első kettő, a Sarok köz és a Kereszt utca egy kavicsos szakaszának útépítése már zajlik. Majd a Domb és a Legelő utcák felújítása következik. A város 2020 és 2022 közötti felújítási terveiben 19 utca szerepel, amiből 11 teljesen új út építése, felváltva a kavicsos-murvás szakaszokat. Lőrincz György polgármester elérhetőnek véli a célt, hogy 2024 végére minden lakott utca szilárd burkolatú legyen Jánossomorján, feltéve, ha a háborús válság és az áremelkedések nem nehezítik meg drasztikusan a körülményeket.

A járdaépítések is látványos szakaszba léptek. Az Újerdő utca vasúti átjáró menti szakaszán megépült járda nagy segítséget jelent az erre járóknak. De idén már dolgoztak a Móricz Zsigmond, a Petőfi és a Liget utcákban is. Május végén pedig a központ fontos szakasza, a Szabadság utca következett. Itt a páratlan oldal teljes hosszában térköves járda épül. Tavaly év végére 60 millió forintot tudott a járdafelújításra fordítani a város. A program felett illetékes Bella Zsolt alpolgármester reméli, az idén erre év elején kijelölt 45 millió forintot is meg tudják majd emelni félévkor, ha kedvezőek a költségvetési számok. Amennyiben továbbra is kiemelt forrásokat tud erre a területre fordítani Jánossomorja, akkor 2023 végére teljes lehet a város hét éve tartó járdafelújítási programja, ami most nagyjából 80 százalékon áll. Utána pedig csak kisebb javítások maradnak. Az alpolgármester elmondta, nagyon fontos, hogy a rossz gyalogutak leginkább az időseknek és a babakocsival közlekedőknek nehezítik meg az életét. Így rájuk különös figyelmet fordítanak a tervezések terén, és kérik is őket az észrevételek, ötletek megosztására.