A Kisalföldben elsőként mutattuk be tavaly a sokak által Mazsiként ismert Tóth Róbertné történetét. Az édesanya néhány éve elvesztette férjét, és már másodszorra küzd súlyos daganatos betegséggel. Egyedül neveli még tanuló gyermekeit, gyakorlatilag nulla bevételből. Korábban a Jóakarat Hídján keresztül, olvasóink jóvoltából segítettünk a családnak, többen is melléjük álltak. Így Horváth Imre is, akit sokan a jótékonysági horgászversenyek által ismerhetnek.

– Most vasárnap a halászi Öreg Csuka tónál 28 horgász lesz jelen a versenyen, és családi programokat állítottunk össze kutyásbemutatóval, arcfestéssel, indiai fejmasszással, tombolákkal – avatott be Horváth Imre főszervező, hozzátéve: "Én tudom, mit él át most a Mazsi, mert én is átmentem hasonló helyzeten daganatos betegként. Így nem ismeretlen számomra, hogy milyen az, mikor az embernek nincs bevétele és csak a jó tündérekre számíthat csak. Ahogy sírva mondja nekem, ha Kuti Sándor az Újjáéledés Alapítványtól meg én nem lennék, akkor nem tudná, mi lenne vele".

– Nagyon sokat jelent nekem, hogy Horváth Imre és Kuti Sándor így mellém álltak – vette át a szót Tóth Róbertné. Kiemelte: "Egészségileg jobban vagyok, majd most megyek június végén vizsgálatokra. Anyagilag azonban teljesen a padlóra kerültünk, mert jelenleg semmilyen bevételem sincs: egy év táppénz letelt, a rokkantságim meg most intéződik 2-3 hónapja. A gyerekek még nem dolgoznak, a fiam most rakja le a vizsgáit, alányom még tanul, jövőre végez."

– Azt mindig is tudtam, hogy nagyon is összetartó társadalom a horgászközösség és mindig segít, ha baj van. Most is összefogunk sokan, a horgászok mellett jóakaró magánszemélyek és vállalkozások, mert Mazsi most tényleg csak ennek a jótékonysági horgászversenynek sikerére számíthat. Aki segíteni szeretne, támogatását a 11773377-00516110 Tóth Róbertné számlaszámára utalhatja el. Már akár egy kávé árával is hozzá lehet járulni a nemes ügyhöz. Az külön öröm, hogy mellénk állt Farkas László, Nutu K1-bajnok is – búcsúzott Imre.