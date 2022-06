Koncentráció az arcokon, maximális erőbedobás a pályán, őszinte öröm egy sikeres fel­adat után, és előfordult, hogy még könnyek is legördültek egy gyengébben sikerült gyakorlatot követően. Ezek a dolgok ugyanúgy ott voltak az oviolimpián, ahogy a nagy olimpiákon, és itt is minden résztvevő nyertesnek érezhette magát. A gyorsaságot és ügyességet igénylő feladatok között sor- és akadályverseny, valamint kapura rúgás is szerepelt. A versenyben a Kőszegi Úti Tagóvoda bizonyult a legjobbnak.

Koncentráció az arcokon, maximális erőbedobás a pályán, őszinte öröm egy sikeres fel­adat után, és bizony előfordul, hogy még könnyek is legördülnek egy-egy gyengébben sikerült gyakorlatot követően. A résztvevők egységes mezen viselik büszkén magukon az általuk képviselt csapat nevét. Szinte minden ugyanúgy történik a soproni oviolimpán is, mint a névadó, nagy olimpiai rendezvényen. Talán annyiban mégis más ez az esemény, hogy a gyerekeknél még jobban tetten érhető az olimpia eredeti eszménye, miszerint nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos. Mindenesetre a mozgással együtt töltött idő mindenkit a nap nyertesévé tesz, a rendezvény pedig fontos szerepet tölt be az apróságok sportolásra, egészséges életmódra nevelésében.