Vízibiciklit eddig leginkább a magyar tengeren, nagyobb tavainkon láthattunk, most viszont már van a Keszeg-­­ éren is.

– Keresik, a hétvégéink szépen telnek be, de már sok előjegyzés van a hétköznapokra is – utalt a kenukikötő forgalmára Bognár Sándor polgármester. Akár kenuval, akár a pedállal hajtott vízi járművel kelünk útra, szép környezetben csodálhatjuk meg a Rábaköz természetét. – Vannak szinte érintetlen területek, néha még számomra is tartogat meglepetéseket a környező növény- és állatvilág. Családok, cégek, baráti társaságok jönnek hozzánk kikapcsolódni. Egy a lényeg, aki idejön, érezze jól magát – jegyzi meg a polgármester.

A faluba új úton érkezhetnek a vendégek. – A Falusi Útalapból nemcsak a Bogyoszlóról bevezető szakasz, de a két, mondhatni legrosszabb állapotú utcánk is megújult, nagyon örülünk neki. Ha elkészül Rábatamásiban és Bogyoszlón az aszfaltozás, akkor a faluból egészen a 85-ös főútig, több mint 8 kilométeren új úton közlekedhetünk. Szépül vele a település, hisz az utcaképre is hatással van, nem beszélve arról, hogy az utak mellett már kinyíltak a rózsák – mondta a virágos település egyik legjellemzőbb, színpompás növényéről. – Amiből tavaly újabb 160 tövet ültettünk – teszi hozzá.

Bognár Péter és Erdős Ferenc voltak az elsők, akik kipróbálták a vízibiciklit a Keszeg-éren. Fotó: Kustor Réka

A község vezetője a nyertes pályázatokra is kitért. – A Sopronnémeti Község Jövőjéért Egyesület tárolóhelyiséget alakít ki a kenukikötő épületének folytatásaként, a sportegyesület pedig várhatóan jövőre nagyszabású parasztolimpiát szervez, melyre várjuk majd a környező települések csapatait is. Első alkalommal a Zala megyei testvérfalunkban, Batykon vettünk részt hasonló rendezvényen, ahonnan győztesként tértünk haza, idén a felvidéki testvérfalunkban, Kismácsédon rendezik meg. A Magyar Falu Programban elnyert falugondnoki kisbusz már a garázsban van. Kommunális eszközökre is nyertünk, amiből egy kistraktort, tolólapot, sószórót, rézsűkaszát vásároltunk. Hamarosan elkezdődik a közösségi ház külső felújítása. A sportegyesület pályázata révén garázst és tárolót alakítunk ki. A közterület-karbantartó gépekre idén is nyertünk, bobcatet vásárolunk kiegészítő tartozékokkal. A temetőben urnafal épülhet, digitalizáltatjuk a sírhelyeket, és még a kerítés egy részére is futja – mondta Bognár Sándor, aki végül kiemelte: – Legyen az önkormányzati, magánszemély vagy egy helyi vállalkozás általi fejlesztés, általa a falu is fejlődik.