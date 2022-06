Pünkösdvasárnap stációs szentmisét tartottak Pannonhalmán, amelyen a diákok és a konventmisére érkezett hívek együtt vettek részt. A liturgia a Hospodár kertben az igeliturgiával kezdődött, majd körmenetben vonultak a Szent Márton-bazilikába az Eucharisztia liturgiájára. Az ige liturgiáján a Pannonhalmi Bencés Gimnázium diákjai láttak el énekes-gitáros szolgálatot. Az igehirdető Hortobágyi T. Cirill főapát volt. Az Eucharisztia liturgiáját Várszegi Asztrik emeritus apát vezette. A szentmisét követően bérmálás vette kezdetét a Gyümölcsoltó Boldogasszony-plébániatemplomban.

– Pünkösd annak az ünnepe, hogy az apostolok kiléptek a négy fal közül, ezért mi is kilépünk a templomból – fogalmazott Várszegi Asztrik emeritus apát a különleges helyszínnel kapcsolatban. A madárdal és a kertből nyíló csodálatos kilátás mellett a Pannonhalmi Bencés Gimnázium diákjainak énekes, gitáros produkciói is tovább színesítették az igahirdetést.

– A mai evangéliumból a tárt ajtó az, ami megfogott. Szimbolizálja az átjárást két állapot között, ki lehet rajta lépni és be is lehet rajta engedni új dolgokat – kezdte igehirdetésében Hortobágyi T. Cirill főapát. – A zárt ajtókat nehéz leküzdeni. Ahogy a tanítványoknak is meg kellett nyitniuk szívüket úgy nekünk is ezt kell tennünk. A kiengesztelődés ma különösen fontos, legyen szó országokról, családokról, emberekről, vagy önmagunkról. De elősorban saját magunkban kell kezdeni a kiengesztelődést, hogy félelmeink börtönfalán rés támadjon, és merjünk nyitni a világ és mások felé.