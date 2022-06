Az egyházmegyei könyvtár multimédiás eszközöket és biztonsági vitrineket kapott, valamint a kiállítótér is bővült. A látogatóközpontot új bútorzattal és multimédiás eszközökkel fejlesztették, a közösségi térben már 3D számítógépes modellel lehet megtekinteni épületeket és köztéri alkotásokat. A püspök kitért arra is, hogy június végére végeznek a székesegyház belső felújításával, és a Szent László-herma is visszakerül a helyére. Az épület külső renoválása várhatóan novemberig eltart. A fejlesztés további elemeit Horváth Imre soproni városplébános, dr. Író Sándor, Császár plébánosa, valamint Horváth Zoltán Barna projektmenedzser mutatta be. – A Soproni Katolikus Konvent több mint 300 évig működött a 2004-es bezárást megelőzően, azonban egyházi szerepe sohasem kopott meg. Az épület megújulásával az egyházművészeti gyűjtemény műkincsei is méltó helyet kaptak.

A tárlat elsősorban a barokk egyházművészet sokszínű világát és pompáját mutatja be. A kiállított monumentális festmények és szobrok mellett egy interaktív panoráma-­vetítőterem is helyet kapott – ismertette Horváth Imre. – Császáron a templom közvetlen közelében álló, romos épületből modern imaházat és közösségi teret hoztunk létre, melyben a vértanúhalált halt papok – köztük a győri Apor Vilmos – emlékkiállítását tekinthetik meg az érdeklődők. Wohlmuth Ferenc atya sokat tett Császár közösségéért, azonban a Tanácsköztársaság idején bitófán kivégezték – ami a mai napig megtalálható az imaház udvarán. Az egykori plébános emlékére létrehozott látogatóközpontot nemrég avattuk fel. A plébános atya boldoggá avatását a Győri Egyházmegye kezdeményezte, amelyre nemrég megkaptuk az engedélyt – osztotta meg az örömhírt dr. Író Sándor plébános.