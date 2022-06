Figyelemmel a gyanúsítottnak az eljárás során tanúsított magatartására és arra, hogy a kést a hatóságok elől elrejtette, reális a veszélye annak, hogy szabadlábon hagyása esetén a bizonyítási eljárást megnehezítené.

A bíróság szerint a bűnismétlés veszélye is fennáll, továbbá ezt támasztja alá az a körülmény is, hogy korábban volt már büntetve és jelenleg is van vele szemben – nyomozati szakban – büntetőeljárás.

A döntéssel szemben a gyanúsított és védője is fellebbezést jelentett be, másodfokon a Győri Törvényszék jár el.