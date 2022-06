Kovács Panna már elég korán rájött, hogy leendő hivatását az idegen nyelvek ismeretével alapozza meg. Bár eleinte nem nagyon kedvelte az angolt, egyre jobban belejött. Aztán megszerette...

- Negyediktől jártam a Hunyadi-iskolába és a többiekhez képest el voltam maradva angolból. Ezért nyilván nem szerettem. De két év alatt utolértem, sőt, lehagytam a többieket, átkerültem egy erősebb csoportba és a Líceumba már viszonylag jó alapokkal érkeztem. A gimiben pedig Harkányné Horváth Enikőnél tanultam az angolt, s tett róla, hogy még jobban megkedveljem, ő készített fel az emelt szintű érettségire is. Már kilencedikben úgy gondoltam, hogy a továbbtanulásom során is idegen nyelveket fogok tanulni, tizedikben pedig a tolmács vagy fordítói munka kezdett el vonzani. De most még továbbra is tanulok, ki tudja, hol lesz a vége... - mondja nevetve Panka.

Az ELTE anglisztika szakára vették fel, második nyelvnek a hollandot választotta, a mester szakra már ezzel a nyelvvel megy. Az bölcsész karon belül viszont az anglisztika alapszakon végzett hallgatók szakdolgozatait mindig megversenyezteti az egyetem, körülbelül százötven diplomamunka közül témánként kiválasztva a legjobbakat.

- Nem számítottam rá, hogy az én szakdolgozatomat emelik ki, de persze nagyon örültem. Az egyetemen belül ez nagy dicsőség, ráadásul megjelentetik egy tudományos online folyóiratban is - árulja el Kovács Panna. Komoly témáról értekezett, már a címe is sokat elárul: A kétnyelvűség pozitív hatásai a háromtól tíz éves gyerekek kommunikatív és nyelvi kompetenciájára és kognitív fejlődésére.

- A korai kétnyelvűség megítélése még mindig ellentmondásos, a téma ugyanakkor fontos, hiszen egyre több a kétnyelvű gyerek - hívja fel a figyelmet Panka. Konzulense, dr. Szitó Judit támogató vezetője volt a munkában, ugyanakkor hagyta szabadon dolgozni. A végeredmény egy logikusan felépített, minden szempontból tökéletes angol szakdolgozat lett, amiről az opponensi bírálat is csak jót tudott mondani. Például ezt: "Jól kidolgozott, lényegre törő szakdolgozat, mely megfelelően rávilágít a kutatás szükségességére. A szakdolgozó a témáját jól kidolgozta, sehol nem vesztette el a fókuszt, a meglévő szakirodalmat jól használta álláspontja alátámasztására".

Ezek után nyilván nem meglepő, hogy Panka nem áll le a témával, tovább kutatja a korai kétnyelvűség hatásait.