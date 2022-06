A Kisalföldben elsőként mutattuk be tavaly a sokak által Mazsiként ismert Tóth Róbertné történetét. Az édesanya néhány éve elvesztette férjét, és már másodszorra küzd súlyos daganatos betegséggel. Egyedül neveli még tanuló gyermekeit, gyakorlatilag nulla bevételből. Korábban a Jóakarat Hídján keresztül, olvasóink jóvoltából segítettünk a családnak, többen is melléjük álltak. Így Horváth Imre is, akit sokan a jótékonysági horgászversenyek által ismerhetnek.