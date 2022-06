Átszellemülten motorozó férfiak Teheránban, zsúfolt vendéglátóhely Tokióban, véres ingben tiltakozó tüntető Párizsban – három jellegzetes felvétel arról a kiállításról, amely Havasi Dániel fotóiból nyílt a Széchenyi István Egyetem győri Új Tudástér épületének karzatán. A tárlat megnyitó ünnepségén Orosz-Barczi Réka, az egyetem Nemzetközi Programok Központjának vezetője arra hívta fel a figyelmet: a fotográfus munkáiból Harnóczy Örs fotóművész szerkesztésében Alulnézet címmel egy album is megjelent, amelynek kétirányú migráció által inspirált képei a világ 21 országában készültek.

A kiállítás az e kötetben szereplő felvételekből villant fel harmincat, amelyek kilenc országot mutatnak meg Japántól az Egyesült Államokon át Marokkóig. Az alkotó úgy fogalmazott róluk: a művek nem egy konkrét projekt eredményei, hanem több, 2011 és 2020 közötti utazás termései. „Az utolsó nagyobb utam a koronavírus-járvány első, felívelő szakaszára esett. Utána a korlátozások miatt is úgy éreztem, hogy nem a további utazások, hanem az összegzés ideje jött el” – indokolta a könyv és a kiállítás ötletét Havasi Dániel, aki az Alulnézet cím magyarázataként elmondta: fotói nem mindig vidám embereket és helyszíneket ábrázolnak, és nem az a szempont vezette, hogy utazásra csábítson általuk.

A fotográfus úgy vélte, a migráció témája adhat keretet a sokféle fényképnek, amennyiben tudatosul bennünk az a vélemény, amit 2018-ban egy varsói ismerősétől hallott: mások nagyon is tisztában vannak vele, míg mi gyakran hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy a többi kontinenssel összehasonlítva még mindig Európában a legjobb élni. „Bízzunk benne, hogy ez a jövőben is így lesz” – tette hozzá. Ebből a megfontolásból került két olyan különösen időtálló fotó is a falakra, amelyek a 2015-ös menekültválság idején készültek a szerb–magyar határon, de több másikat is ez a kérdéskör inspirált. „Ebből a szempontból kifejezetten érdekes például Marokkó, amelynek tengerpartján több tízezer nyugat-európai telepedett le, akik zárt kolóniákban élnek az óceánparton. Egyszerre befogadó és kibocsátó országról van tehát szó” – említett egy érdekes aspektust Havasi Dániel.

A tárlat június végéig tekinthető meg.