A szombat sem múlt el csatajelenetek nélkül, ezek voltak rendre a nap leginkább várt programjai. Voltak lovas harcászati bemutatók, megtartották az elmaradhatatlan zoknicsatát, megküzdöttek egymással a legkisebbek is, persze itt a valódit szivacsszablyák helyettesítették, este pedig a rockzenéé és a szórakozásé volt a főszerep. Vendégcsalogató volt a vasárnapi veteránjármű-kiállítás, a legszebbeket nyolc kategóriában díjazták. Az ország szinte minden szegletéből érkeztek hagyományőrzők, kéttucatnyi csapat emelte jelenlétével és a csatákban való aktív részvétellel a hangulatot. A közönség pedig hálás volt a látottakért, amit tapssal, elismerő szavakkal is kifejeztek.

Pechnig Rezső Budapestről érkezett feleségével. Nyugdíjas, és népzenész, akinek kedvelt elfoglaltsága nemcsak a katonadalokban, de a hagyományőrzők harci játékában való közreműködésben is kiteljesedik. Tekerőlant, darbuka, citera, tablah, tanpura, konga – sorolja a hangszereket, amiken előszeretettel játszik. – Ezzel buzdítottam a katonákat – mondta, s büszkén mutat feleségére, aki ezúttal is dobbal kísérte zenéjét, lelkesítve a csapatokat. – Másodszor vagyunk Kapuváron, jól éreztük magunkat legutóbb és ezúttal is. Jól szervezett rendezvény, örömmel tettünk eleget a meghívásnak.