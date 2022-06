A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara idén tavasszal is megrendezte a Kari Tudományos Diákköri Konferenciát, amelynek nyolc tagozatában összesen ötvenhat pályaművet mutattak be a tudományos élet iránt érdeklődő hallgatók, köztük a katasztrófavédelmi intézet diákjai is – számolt be róla a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete.

Külön öröm, hogy a dobogós helyezések között két megyei hallgató is szerepel. Nemrég már bemutattuk olvasóinknak az iparbiztonság I. tagozatban első helyen végzett, kapuvári Móritz Sándor tűzoltó törzsőrmester munkáját. A katasztrófavédelmi tagozatban második helyezett a Töltéstaván élő Holczer Kristóf Gyula lett, aki dolgozatát „A katedrális templomépületekben keletkezett tűzeseteknél a tűzoltói beavatkozások, technikák vizsgálata és a muzeális értékek mentése – Célkeresztben a notre-dame-i tűzzel” címmel írta.

Az egész világot lesújtó tűzvész okai még ma, három évvel az események után is tisztázatlanok. A jelenlegi ismeretek és vizsgálati eredmények szerint egy rosszul elnyomott cigaretta vagy az elektromos berendezések rövidzárlata okozhatta a tüzet a párizsi Notre-Dame székesegyházban. A 2019. április 14-én történt tragédiában megsemmisült a katedrális ikonikus tornya, de jelentős károk keletkeztek a boltozatában és az óratornyában is. Esztétikai okokból a székesegyháznak nem volt tűzfala és tűzoltó berendezéseket sem szereltek fel.

Holczer Kristóf tudományos dolgozatában azt vizsgálta, ha már megtörténik a baj, milyen intézkedésekkel lehet a leghatékonyabban tompítani a károkat. – Tölgyfahasábokkal végeztem kísérleteket. Azt vizsgáltam, hogy az égéskésleltető szerrel kezelt és nem kezelt fa hogyan szenesedik, milyen mértékű a keresztmetszet-csökkenés – magyarázza. – Belegondolni is szörnyű, mi történne, ha ötven méter magasságból lezuhannának a harangok, amikor oltás közben ég el a tartószerkezet. Azt mindenképpen megállapíthatjuk, hogy érdemes ezeket a felületeket égéskésleltetővel lekezelni.

Más szempontok is nehezítették a párizsi tűzoltók munkáját, ilyen volt a magasság is. A tűz vizsgálatához drónokat is bevetettek, erre is kitért Holczer Kristóf. – Hazai viszonylatban is hasznára válna a katasztrófavédelemnek a drónok bevetése. Ilyen különleges esetekben segíthetnek alaposabban feltérképezni a helyzetet. A fiatal tűzoltót konzulense, Jambrik Rudolf nyugalmazott tűzoltó ezredes segítette munkájában, s egyetértettek abban is, hogy a muzeális, történelmi értékek, ereklyék mentése is nagyon fontos szempont.

– Dolgozatom írása közben a lébényi és a mosonszentmiklósi templomot is vizsgáltam, az eredményhirdetés során külön kiemelték dolgozatom értékmentő aspektusát és a megelőző intézkedések fontosságát.