Különleges meccsre készülődtek múlt vasárnap Rajkán, ahol a helyi csapat a hegyeshalmi együttessel csapott össze. Ugyan nem egy bajnoki találkozó volt ez, ám sokak számára sokkal többet jelentett, mint egy-egy helyezést eldöntő rangadó, hiszen a cél egy bajban lévő korábbi játékos megsegítése volt.

A rajkai és a hegyeshalmi futballcsapat ezúttal segítő szándékkal, s nem a pontokért lépett pályára. Hátul, középen, melegítőben Muth György.

„Gyuri ezer szállal kötődik a településhez és a klubunkhoz – kezdi Gyimóti Barbara, a Rajka elnöke. – Még régebben elvesztette a szüleit, s két hónapja elhunyt az öccse is, akivel együtt lakott a községben. Ráadásként nemrég kiderült, hogy szívbeteg, a fővárosban kellett megműteni. Azóta a huszonhét ezer forintos segélyéből él, ami, talán nem is kell mondanom, szinte semmire sem elég. Korábban a helyi csapatban, majd a rajkai öregfiúkkal is futballozott. Manapság amolyan mindenes, ha kell, öntöz, füvet nyír, pályát fest, mindezt önzetlenül. Ezért is gondoltunk arra, hogy melléállunk, s megpróbálunk segíteni neki” – tette hozzá az elnök asszony.

Azt azonban talán ő sem gondolta, hogy ennyien csatlakoznak majd hozzájuk. Priskin Tamás, az ETO válogatott labdarúgója a klubja támogatásával egy – a csapat által aláírt – ETO-mezt ajánlott fel licitre. A kiváló támadó még külön százezer forinttal is támogatta Gyurit, akit meghívott egy hazai meccsre is. A mezre egy Svájcban dolgozó rajkai fiatalember tette a legmagasabb ajánlatot. Ez pedig nem kevesebb mint fél millió forint volt. Ráadásként a mez – bekeretezve – a rajkai sportbüfében maradhatott.

Az élvonalbeli Honvéd – amúgy Rajkán élő – kapusa, Tomás Tujvel a kispestiek által dedikált labdát ajánlott fel licitre. A labda Cermakova Erika, Madácsi Gábor és barátai révén 51 ezer forintért kelt el, s Földes Attila, valamint Nagy Mihály is ajánlott fel egy bizonyos összeget.

Nem érkezett üres kézzel az ellenfél sem. A hegyeshalmi futballisták 61.500 forintot dobtak össze, s a rendezvényen csupán nézőként jelen lévő bezenyei csapat tagjai is hoztak magukkal egy pénzes borítékot.

A szurkolók, a nézők is kitettek magukért. A kihelyezett dobozban 354 ezer forint és egy híján 100 euró gyűlt össze Gyurinak.

„Szeretném megköszönni mindenkinek, aki bármilyen formában támogatást nyújtott. Szuperek voltunk így együtt, hiszen ehhez az eseményhez kapcsolódóan Gyuri 1.103.465 forintot kapott” – tette hozzá a rendezvényt szervező elnök asszony.

„Bevallom, nem számítottam rá, hogy ennyien mellém állnak és támogatnak. Minden fillérnek megvan helye, hiszen csak két év múlva kapok majd nyugdíjat. Nagyon hálás vagyok, köszönöm a segítséget, s azt kívánom, senki ne kerüljön hozzám hasonló helyzetbe” – mondta meghatódva a 63 éves volt futballista.