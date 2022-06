A Floyd Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány aktívan részt vesz riasztásokon, rászorulók mentésében. A társszervezetekkel közösen földön, vízen, levegőben képesek segíteni. Most egy sikeres életmentés köszönhető Floydnak, a mentőkutyának.

24 órája tűnt el

– Kedden 16 óra 22 perckor riasztást kaptunk, miszerint Bábolnán egy 78 éves, időskori demenciában szenvedő férfi 24 órája eltűnt. A fia kért segítséget. A bácsit már drónnal is keresték, közben megtalálták az autóját. Innen szagminta­rögzítés után Floyd határozottan haladt a nekem derékig érő aljnövényzeten keresztül, ahol volt, hogy a saját kezemmel vágtam utat neki. Ment rendületlenül a földön fekvő bácsiig, akit körülbelül öt perc után meg is talált. Az idős úr erős napszúrást szenvedett, látszott rajta a zavarodottság, nem tudtunk vele beszélni. A helikopter és a mentők kiérkezéséig a Tatabányai 4×4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület részesítette elsősegély-ellátásban – részletezte Bárdosi Katalin, a Floyd Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány elnöke, aki természetesen nagyon büszke a kutyájára. Hozzátette: az idős férfi fia olyan hálás volt, hogy Floyd nyakában zokogott, mi- után a kutya rátalált édesapjára.

Öt éve ment

Bárdosi Katalin 2017-ben kezdett el mentéssel foglalkozni önkéntesként egy másik csapattal.

– Az első perctől éreztem, hogy ez egy életre szóló elhivatottság lesz, és így is lett. El sem tudnám képzelni az életemet e nélkül a munka nélkül – fogalmazott Floyd gazdája. A lébényi mentőkutya úgynevezett mantrailingképzést kap. Ez azt jelenti, hogy szagminta alapján keresi meg az eltűntet. Az emberi testről percenként közel 40 ezer hámsejt hullik le, amelyek megtalálhatók az eltűnt személy ruházatán, és a tárgyakon, amiket megfogott vagy amikre ráült. – Floyd a mintán lévő szagot keresi a vezényszó után. Követi, amíg meg nem találja a személyt, vagy nyomvéget nem jelez, ami akkor fordulhat elő, ha az illető például járműbe szállt. Vannak esetek, amikor csak az irányt határozza meg, és nincs meg a személy, de természetesen a rend­őrségnek ez is nagy segítség – avatott be Katalin.

Fotó: Floyd Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány

Délelőtt tréning, délután élesben

Hetente kétszer-háromszor tréningeznek. Ehhez Katalin segédeket kér fel, hogy bújjanak el, és éles helyzethez hasonló szituá- ciókat teremtenek. A személykeresés szinten tartása mellett fontosnak tartja a kutya engedelmes oktatását is, hiszen az éles helyzetekben szófogadónak kell lennie a német juhásznak. Tudnia kell az alap „ül, fekszik” utasításokon kívül megvárni a gazdáját, nem elhagyni a helyét, míg nem kap rá engedélyt.

– Kedden délelőtt gyakoroltunk, délután pedig élesben menthetett életet Floyd – emelte ki a tréner, hozzátéve, hogy van olyan hét, amikor négy-öt riasztás is érkezik. Sajnos minden korosztályt érint az eltűnés. Ki önszántából, ki akarata ellenére kerül ilyen helyzetbe. – Vannak, akik betegség miatt nem találják a hazavezető utat. Időskori demencia, autizmus talán a leggyakoribb ok. Vannak, akik a problémáik megoldására nem találnak kiutat, és maguk mögött akarnak hagyni mindent. Néhány kirándulásnál eltéved vagy megsérül az illető, ezért nem tud hazajutni, vagy bűncselekmény áldozata lesz – tette hozzá az alapítvány elnöke.

Együttműködés

A Floyd Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány együttműködési szerződést írt alá a Cserhát Mentőkutyás, Különleges Mentő, Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Közhasznú Egyesülettel, a Noé Speciális Kutató-Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel, a Magyar Rescue 4×4 Nonprofit Kft.-vel és a Tatabányai 4×4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel, így közösen valósul meg, hogy földön, vízen és levegőben egyaránt tudnak menteni.