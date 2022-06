Így volt ez a hétvégi családi horgászversenykor is. A derűt másnapra azonban ború követte – tudtuk meg Kelemen Ferenctől, a Darnózseli Horgászegyesület küldöncétől.

Az egyik szemfüles tagjuk lett figyelmes arra, hogy valaki vagy valakik tíz fűzfát is gázolajjal locsoltak körbe. A facsemetéktől méterekre markáns olajszag terjeng.

A rendőrségi feljelentés megtörtént, bár ez nem változtat a tényen. Érthetetlen az esztelen rombolás, a természet tudatos megkárosítása, ahogy a még korábban letört hirdetőtáblák sem tudni, kinek a szemét szúrhatták. A pusztítás a halállományt is érinti, több döglött halra is bukkantak, érdekes módon a gázolajjal leöntött fák közelében. Kelemen Ferencet is megbotránkoztatta az eset.

– Valószínű, vasárnap éjjel történt – mondta, majd hozzátette: hogy már várják a vízbiológus érkezését. Van, amelyik fát visszavágták, de nincs sok bizodalmuk abban, hogy új erőre kapnak.

Az egyesületnek egyébként hatvan tagja van. Sokat tesznek azért, hogy szép környezetben tölthessék a pihenőidejüket, meg is látszik a területen a gondoskodás. A tó melletti tanösvény is hozzájuk tartozik. Fejlesztések is tervben vannak. Világítást terveznek, ami jó szolgálatot tesz majd az éjjeli horgászat során. A tó mellé egy 20 méter széles parkolót terveznek, amihez az egyik építőanyagot forgalmazó cégtől is kaptak támogatást, emellé pedig egy füves területet készítenek elő, akár összejövetelek helyszíneként. Mindezt társadalmi munkában. Ebből is látszik, tenni akarnak a közért, amit inkább megbecsüléssel, mintsem károkozással kellene elismerni.