– Győr hazánk egyik legjobb földrajzi adottságokkal bíró, emellett az egyik legnagyobb ipari potenciállal rendelkező városa. Olyan innovációk zajlanak az egyetemen és az itt működő gyárakban, üzemekben, amelyek jó lenne, ha a városban is megjelennének. Az elvégzett munka során – a designgondolkodás módszertanára támaszkodva – lakossági kérdőíven kérdeztük a lakók véleményét, workshopokon a szakemberekét. Ezeken alapul a tanulmány jövőképe, mely szerint az erősségeire építve Győr az innováció regionális mintavárosává válik. Ehhez szükséges az innovatív szemlélet alkalmazása a városfejlesztés minden területén és szintjén. E jövőkép figyelembevételével a tanulmány célja olyan víziók megfogalmazása volt, melyek által a belváros fenntarthatóbbá, élhetőbbé válhat. A tanulmányban négy fókuszterületen összesen nyolc víziót dolgoztunk ki.

Újragondolt Baross út

Érkezés és útvonalak

A kutatómunka során két átfogó területet találtak a városba érkezés és a közlekedés terén, melyek fejlesztésre szorulnak. Az első az érkezés a vasút, illetve a buszpályaudvar felől, ami már régóta változtatásért kiált.

– A vízió az innovatív városhoz méltó megérkezést biztosítana a busszal és vonattal érkezők számára közös fogadóépülettel, parkolóházzal, szolgáltatásokkal. Győr legrégebbi sétálóutcája, a Baross út is megújulna: kortárs, fiatalokat is vonzó, sokrétű használatot lehetővé tevő utcabútorzattal, világítással, burkolattal, növényzettel, ami a legmagasabb minőségi kategóriát képviselő üzletek számára is vonzóvá tenné ezt az egykor patinás utcát. Fejlesztendő terület a belváros kapcsolódása az egyetemhez, a vízpartokhoz és az Árkád bevásárlóközpont felé is. Ezekre számos ötlet született. Többek között új gyalogos-, kerékpároshidak, átkötések, várfallépcső és fenntartható közlekedési tengelyek kialakításának lehetőségeit részletezi a tanulmány.

Vízpartok

Győr négy folyó találkozási pontja. E különleges tulajdonságának köszönhetően páratlan lehetőségek kínálkoznak, amelyek egyedivé tehetik a települést.

– A cél, hogy a folyópartok szervesebben kapcsolódjanak a belvároshoz. A négy folyót érintő, a belvárosi vízpartokat teljes hosszában felölelő Kék kört vizionáltunk, amivel egy összefüggő, végigjárható útvonal jön létre a folyók partján, amely a belvárosból kivezet az ártéri erdőkbe, majd vissza. A Kék kör mentén a tájjal együtt változik a szolgáltatások és az épített elemek sűrűsége, kialakítása.

A Radó liget vízió lényege pedig, hogy a Radó-sziget mint középpont köré egy olyan összefüggő és összekapcsolt, vízfolyásokkal átszőtt ligetes területet hozzunk létre a belvárosban, amely Győr kiemelkedő látványosságává válik. E vízió része egy gyalogos hármas híd létrehozása, illetve a szigetcsúcson elhelyezkedő obeliszk körüli – folyók által határolt – zöldterület közparkká alakítása.

A Napóleon-ház előtti tér

Zöldterületek

A belváros, főleg a sűrűn beépített történelmi városrész zöldterületi aránya alacsony és a meglevő zöldterületek elszigeteltek.

– Belvárosi zöld tengely víziónk lényege elsősorban környezetbarát közlekedést segítő útvonalak létrehozása. Zöldfolyosó kötné össze a Radó ligetet a Széchenyi térrel, és eljutást biztosítana a Széchenyi híd alatt, illetve az Árkád előtt kialakítandó zöldterület felé. Ez az útvonal a bevásárlóközponton túl egy esetleges későbbi fejlesztés irányába, a Városrétre tervezett szolgáltatások és a vízpartra álmodott új Duna-korzó felé vezet tovább.

Kihasználatlan potenciált jelentenek a belvárosi intézmények zárt udvarai, kertjei. Jó lenne, ha minél több belső udvar nyílna meg, s növényesítésükkel üde zöld ékkövei lehetnének a városnak. E zöld udvarok, az épület funkciójával összeegyeztetve, kulturális és szabadidős programok helyszíneivé válhatnak. Ehhez önkormányzati pályázatok, ösztönző programok mellett adott esetben a lakosság kezdeményezőkészsége is szükséges – foglalta össze a lényeget Radnóczi László.

Épített környezet

A győriek szeretik városukat, különösen büszkék a patinás belvárosra. Az innováció, az ipari design és a kortárs művészet egyesítését célzó KÖZTÉR fesztivál víziója új módon irányítaná a figyelmet a belváros értékeire, látnivalóira, programjaira. A tanulmányban példaként bemutatott installációk illusztrálják, hogyan hozhat létre a kortárs design a régi környezet felülírása nélkül újfajta használatokat, magasabb téri minőséget értékes tereinken, utcáinkon, vízpartjainkon.

Dilemmát okoz ugyanakkor a használaton kívüli épületek sorsa. A felmérésből kiderült, hogy a lakosságot zavarja a valaha részben kulturális, részben vegyes funkciókat magába foglaló épületek élettelen helyzete. Ezekre javasol megoldást az utolsó, „Alvó óriások” nevű vízió, mely foglalkozik többek között az Apátúr-ház, a Napóleon-ház és a győri színház épületének sorsával is.

A felsorolt víziókat megfelelő szakemberek bevonásával és további lakossági egyeztetés során tovább lehet gondolni. A cél, hogy a víziókból részletes koncepciótervek, programok szülessenek, továbbá hogy a megvalósuló fejlesztések egy közös rendszerbe illesztve valóban a helyi igényekre épülő, élhető város felé tett összehangolt lépések legyenek – zárta gondolatait az építész.

A Belváros Vízió tanulmány teljes terjedelmében elérhető a gyor.hu-n.

A Terasz Csoport

Terasz Csoport - A Terasz Csoport Egyesületet 2013-ban Győr városában élő fiatal építészek, mérnökök közössége hívta életre azzal a céllal, hogy tevékenységével, szolgáltatásaival segítse az építészeti, városépítészeti kultúra színvonalának emelését, valamint az egyéni és közösségi alkotókészség kibontakozását. A célok között szerepel többek között az épített és a természetes környezet fejlesztése az azokat használó közösségek aktív közreműködésével. Az építészeti és természeti értékek védelme, a fenntartható építészet szellemiségének megismerése és terjesztése. Önfenntartó város-, építészeti és településfejlesztési projektek kutatása, megvalósítása és működtetése. Alkotóműhelyben létrehozott konkrét építészeti közösségformáló projektek megvalósítása.