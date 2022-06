A vasúttársaság tájékoztatása szerint, Ausztriában, a Fertőszentmiklós-Pamhagen-Neusiedl am See vasútvonalon történt baleset miatt, Gols és Neusiedl am See állomások között, vonatpótló autóbuszok közlekednek, várhatóan 2022.06.19-ig.

A menetidő akár 30-60 perccel is meghosszabbodhat.