Bent járunk már a nyárban, egyre jobban próbálgatja erejét a nap. Még nem tikkasztó a hőség, de a hőmérő higanyszála felkúszhat már 30 fok fölé is. Ilyenkor sok folyadékot kell inni, lehetőleg vizet.

– A nyári nagy hőségben a legfontosabb a megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása, mindig legyen innivaló nálunk. A kiszáradás veszélye miatt a napi hőmérséklettől függően pótolni kell a folyadékot. A legveszélyeztetettebbek az 1–3 évesek, illetve az idősek. Ők általában nem veszik észre, hogy szükségük van a folyadékra, könnyen kiszáradnak, ezért a hozzátartozóknak kell figyelemmel kísérni, folyamatosan figyelmeztetni őket a folyadék pótlására – tanácsolta dr. Schmidt Péter gyermekorvos.

– Az 1–3 évesek esetében a gyermekorvosok, védőnők erre mindig felhívják a szülők figyelmét. Még a szoptatott csecsemőknek is kanalanként, kortyonként, később kispohárral adjunk folyamatosan pluszfolyadékot. Mindenkinek ajánlott a 3–4 óránkénti ivás. Ha egy mód van rá, szénsavmentes ásványvizet vagy csapvizet igyunk – tette hozzá.

Győr-Moson-Sopronban szerencsére jól el vagyunk látva vizekkel. Ha szomjunkat szeretnénk oltani, csak meg kell nyitni a csapot. Ahhoz azonban, hogy ez ilyen egyszerű művelet legyen, a víznek valahonnan oda kell kerülnie. A Pannon-Víz zrt. százhuszonöt települést lát el ivóvízzel, köztük Győrt, Kapuvárt, Csornát.

– A magyarországi ivóvizek közt is kiváló minőségű a Pannon-Víz zrt. által szolgáltatott csapvíz. Mi a folyóink vizét nem víztisztító művekben kezeljük, hanem azokból a kutakból emeljük ki, ahol a parti kavics és homokágy már természetes módon szűrte meg a folyók vizeit. Többek között ezért olyan jó minőségű a vizünk, és a készlet is folyamatos – tudtuk meg Rácz Attila elnök-vezérigazgatótól, aki azt is elmondta: – Sokkal több vizet fogyasztunk a nyári meleg napokban, mint egyébként. Nyugodtan ihatják az emberek a csapvizet, mivel ez a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer. A csapvíz állandóan friss, nem áll hosszú ideig a boltok polcain, nem kell felcipelni a lakásba, a PET-palack nem szennyezi a környezetet, és egyetlen mozdulattal ott van a poharunkban. Nem mellékesen a csapvíz ára töredéke az ásványvizeknek. A szolgáltatási területünkön egy köbméter, azaz 1000 liter csapvíz 220 forintba kerül, amiért már egy kis palack vizet sem kapunk a boltban… – számolta ki Rácz Attila.

Azzal kapcsolatban, hogy a nagy hőségben nemcsak többet kell inni, de megnő a vízfogyasztás egésze is, ezért kell-e vízhiányra számítani, azt mondta: a vízfogyasztás nemcsak évszakoktól függően változik, nemcsak a hétvégéken nő meg, hanem van napon belüli ciklikussága is. A munkába, iskolába indulás előtt, a reggeli órákban, majd hazaérkezéskor a délutáni órákban, de főleg a 20 és 22 óra közötti időszakban erősen megugrik. Este tizenegy és hajnali négy-öt óra között érthetően lényegesen kisebb a fogyasztás.

– Vannak olyan települések, elsősorban a győri agglomerációban, ahol az utóbbi években a lakosság lélekszáma elképesztő ütemben nő. Az új építésű házakban már sok helyen van medence, automata öntöző berendezés. Ezeken a településeken, ahol a hálózatokat a 30–40 évvel ezelőtti fogyasztási adatokkal kalkulálták, előfordulhat az, hogy kánikulában az esti órákban csökken a nyomás. Amikor ezt tapasztaljuk, a hálózatok tulajdonosaival, az önkormányzatokkal egyeztetünk a szükséges lépésekről. Sehol nem tervezünk vízkorlátozást, de egyes településeken elképzelhető, hogy javasolni fogjuk a locsolási időszak éjszakai órákra történő meghatározását.