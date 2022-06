A projekt első állomásán, a pénteki szakmai napon megyebeli pedagógusok gyűltek össze előadásokra és eszmecserére a megyei rendőr-főkapitányságon. A Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület és a Romungro zenekar is részt vett az eseményen.

– Folyamatos kapcsolatban állunk a roma szervezetekkel, és minél szorosabb együttműködésre ösztönözzük egymást – mondta el Nagy Ágnes ezredes. Élet-Cél Program mottója, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok elé olyan példaképeket állítsunk, akik szorgalmukkal, munkájukkal kiemelkedő eredményeket értek el. – Horváth József egy karcagi romatelepről származik, most pedig már a rákkutatásban dolgozik. Őt szeretnénk először példaként állítani a fiatalok elé. Ő beszélt most a pedagógusoknak, szociális szakembereknek, tanodai munkatársaknak és szakképzési centrumok képviselőinek arról, hogyan lehet a roma fiatalokat megközelíteni. De ősszel iskolákban is előadásokat tart majd megyeszerte. Reméljük, minél több emberrel sikerül megismertetnünk a hozzá hasonló jó példákat.

Nagy Ágnes ezredes Fotó: Rákóczy Ádám

A szakmai nap egyik meghívott előadója, Horváth József roma rákkutató, molekuláris genetikus azt mondja, sosem lesz igazán a többségi társadalom része: – Mindig ott lesz a fejemen a „c” betű, ezzel meg kell tanulni együtt élni. De a cigánytelepen meg azt mondják: „hú, de elszállt magától”.

Furcsa, sehova sem tartozó helyzetét ugyanakkor kihasználja, segít hidat képezni a két világ között.

– A cigány fiatalok zárt közösségű szubkultúrákban élnek, sok saját hagyománnyal, melyek java nincs átfedésben a magyar szokásokkal. Például a férfi a nő előtt jár, a nő cipeli a szatyrot, a liftbe nem a nő száll be először. Megbotránkoztató lehet, ami nekik a norma. Kell azon dolgozni, hogy megértsük egymást és közelítsük az álláspontokat.

– Sok gyerek nem lát értelmiségit és nem tudja, mit jelent az érettségi. A tanodák és az ilyen programok szeretnék kinyitni a világot nekik, megmutatni, hogy nem annyi az élet, mint amit a cigánytelepen látni. De a rendőröknek és a pedagógusoknak sem árt megmutatni, hogy nem csak olyan roma van, mint akikből naponta többet visznek be a rendőrségre.