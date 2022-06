– Az esküvői sminket és frizurát egy-egy kedves kozmetikus és fodrász ajánlotta fel a családnak. Évtizedek óta támogatói a Vöröskeresztnek. Tanútársammal felruháztuk az ifjú párt, mert nekik erre nem volt forrásuk. Az alkalomra sütöttem tortát, csináltattunk meghívót. A polgármester a férjnek intézte az illő öltözetet, a menyasszonynak pedig csokrot köttetett. Összefogott mindenki. Egy kedves fotós örökítette meg a nagy nap legszebb pillanatait, amit aztán a pár eltehet emlékbe, a szertartás után pedig a Komédiás étteremben vacsorázhattak – fejtette ki Kun Szilvia. – Büszke vagyok rá, hogy tanúként részt vehettem Tímea és Gyula esküvőjén. Izgatottan segítettem a szervezésben. Láttam, mekkora örömöt szereztünk ezzel nekik. Megérdemlik, értük érdemes volt minden fáradság, mert keményen dolgoznak és boldogulni akarnak.

– Otthon is régóta össze akartunk házasodni, de a háború miatt még fontosabbá vált számunkra. Itt most biztonságban érezzük magunkat, de szeretnénk hazamenni szülőfalunkba, mert mégiscsak az az otthonunk – tette hozzá az ara. – Gyula meglepődött. Először azt hittem, nem fog elvenni. De szeretjük egymást – válaszolta Tímea arra a kérdésünkre, hogy mit szólt először férje, amikor előállt a házassági szándékával. – Reggelig fent voltam, nem bírtam aludni az éjszaka, annyira izgultam, hogy minden rendben menjen. A gyerekeik izgatottan figyelték a történéseket az első sorokból. A legidősebb, Tímea 14 éves, a középső Aranka, a legkisebb a hétéves Letícia, akinek fontos szerepe is volt az esküvőn. – Ő a leganyásabb, ezért ő hozta a gyűrűket, Tímea és Aranka az apjukhoz húznak – osztotta meg a Kisalfölddel az újdonsült feleség, akinek édesanyja ugyan Magyarországon lakik, de a távolság miatt nem tudott ott lenni az esküvőn. Gyula családja pedig a határon túl él. Szűk körben, de tizennégy év után Győrszemerén fogadtak örök hűséget egymásnak.

A megható pillanatok alatt Csézy- és Kökény Attila-dalok szóltak, amiken Tímea örömkönnyeket is hullatott, annyira meghatódott. – A bevonuló dal szövegében nagyon magára ismert Timi, „Érkeztem meg űzve hozzád” – idézte fel Kun Szilvia, aki kicsit a művésznő után kutatva rájött, hogy esküvői ruhákat is tervez. – Amikor elmentem ruhapróbára, elmeséltem a szalonban a fiatal pár történetét, majd második alkalommal szóltak, hogy Csézy szeretne megismerni. Közel egy órát beszélgettem a művésznővel, aki nagylelkűen felajánlotta, hogy karácsonykor adventi koncertet ad az egyik templomban a menekültek tiszteletére.

Mindazoknak ott a helyük, akik az esküvőt valamilyen módon segítették, támogatták – hangsúlyozta a Vöröskereszt megyei szervezetének igazgatója. A 3 gyermekes család több mint egy hónapja költözött ki a győri Zrínyi utcai kórház területén kialakított menekültbefogadó helyről, Bágyogszováton az önkormányzat felajánlott egy üresen álló, háromszobás házat. Ott várják a háború végét. Gyulának évek óta biztos munkahelye van Magyarországon, Tímea pedig hamar talált magának munkát a településen, egy faiskolában kertészként dolgozik. Mint mondta, otthon is hasonló munkakörben dolgozott. – Jól érezzük itt magunkat, a gyerekek is barátkoznak. Szeretem a munkahelyemet, mindenki segítőkész – mesélte az édesanya.