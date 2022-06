Előzetes

Több, mint kétezer katona küzdött a természeti elemekkel heteken át, együttműködve a vízügyi szakemberekkel, a katasztrófavédőkkel, a rendőrökkel, valamint az otthonaikat féltő önkéntesekkel. A nehéz körülmények között közösen hozott emberfeletti erőfeszítések eredményeként végül sikerült a medrében tartani a Mosoni-Dunát és a Rábát anélkül, hogy egyetlen települést is elöntött volna a víz.

E – talán megismételhetetlen – teljesítménynek állít emléket a sport eszközeivel a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred a „Zöldár 2013 – Összefogás” elnevezésű emlékfutás révén, melyet nyolcadik alkalommal rendez meg az alakulat pénteken. Az elmúlt két évben a járvány "elvitte" az emlékfutást is, most azonban több mint ötven csapat áll rajthoz, köztük a Kisalföld futói is.