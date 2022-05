A siker kézzelfogható, nemcsak a kiosztott virágok, de a jelentkezők száma is másfélszeresére növekedett. Kilencvennél is többen érkeztek a városi sportuszoda mellé, hogy átvegyék a növényeket.

– A legszebb előkerteket ősszel a Szép Közterületért Díjjal kitünteti a város. Örömmel tesszük ezt, hiszen közösen tevékenykedünk Jánossomorja szépítéséért, és aki ehhez önzetlenül csatlakozik a maga erejéből, jó szándékából, és ráadásul gyönyörű előkertet alkot, megérdemli a köszönetet és az elismerést. Ez is egy pluszmotiváció talán a jelentkezéshez – mondta el Lőrincz György polgármester.

Volt olyan, aki a virágok szeretetéért jelentkezett, de volt olyan is, aki nemcsak széppé, egészségesebbé tenni is igyekszik környezetét, városát. Burda Edit most egy láda növényt vehetett át, ami a háza előtt nemrég telepített fás liget dísze is lesz. Itt nemrég a helyi Zöld Jánossomorja akciócsoport több facsemetét ültetett el, amit Editék családja is támogatott és az akció keretében örökbe is fogadta a ligetet, vállalva a fák gondozását.

– Nagy természetbarát vagyok, kertészkedem is, a szomszédaim szintén, így igazán jó közegbe kerülnek ezek a növények. A fák is szépek lesznek és a ház előtt rengeteg virágot ültetünk. Nagyon örülök neki – mondta el Burda Edit.

A városban a hónap végén a közterületek, utcai virág- ágyások, ládák virágosítását is elkezdték. Mintegy 3500 növény került Jánossomorja tereire, utcáira, köztük többek között Hanságligetre és Újtanyára is.