Ülést tartott Csorna képviselő-testülete, melyen beszámolt a város közbiztonsági helyzetéről Kiss Zoltán helyi rendőrkapitány. A település temetőinek üzemeltetését végző Jószív kft. az elmúlt egy évben szerzett tapasztalatairól tájékoztatta a testületet, majd a tűzoltók Flórián-napi jutalmazásáról döntöttek a képviselők.

Eszerint az idei, Sopronban rendezendő Flórián-napi ünnepségen a csornai polgármester a kapuvári katasztrófavédelmi kirendeltség csornai őrsének munkatársai közül kettőnek ad át jutalmat és elismerést.

A Margit Kórház étkeztetéssel kapcsolatos kérelmét is tárgyalta a képviselő-testület. Az Arany János-iskolában ugyanis a kórház biztosítja a gyerekek étkeztetését. Az intézmény most ötszázalékos térítésidíj-­emelést kezdeményezett. A testület elfogadta a javaslatot azzal, hogy a többletköltséget nem hárítja át a szülőkre, hanem saját költségvetési forrásaiból biztosítja. Azaz a kórház emelheti öt százalékkal az étkeztetés díját, de az emelést az önkormányzat kompenzálja és nem a szülőknek kell kifizetniük. Nekik továbbra is a 2021-ben megállapított összeget kell megtéríteniük. Díjemelésről egyébként utoljára 2020-ban hozott döntést a csornai képviselő-testület.