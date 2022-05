– Az idős épület, amely a Hanság-­széli kisváros egyik szimbóluma is, 1810 óta szolgálja a település irányítását és a lakókat, alkalmazkodva a történelemhez, mezővárosi vagy települési községházaként, tanácsházaként, majd – Jánossomorja 2004-es városi rangra emelkedésével – városházaként. Jelenleg is sok száz ügyfél keresi fel havonta, itt működik a közös önkormányzati hivatal, a városüzemeltető, valamint a kormányablak, illetve a képviselő-testület is itt ülésezik – mondta el Lőrincz György jánossomorjai polgármester.

84 millió forintos forrást nyertek

Talán meglepő, de az elmúlt 120 évben csupán egy átfogó felújítást kapott az épület 2008–2009-ben, igaz, akkor valóban modern városházává alakult. Ám a forrás szűkössége miatt kimaradtak az energiatakarékosság olyan fontos elemei, mint a külső épületszigetelés és a fűtés megfelelő rekonstrukciója. Most, hosszas várakozás után, erre is sikerült forrást nyernie Jánossomorjának a TOP Plusz programon belül.

Az önkormányzat 84 millió forintot nyert erre a fontos célra, ami szinte a teljes költséget fedezi. Ebből magasabb hőszigetelésűekre cserélik a nyílászárókat, modern kondenzációs kazánokat építenek be, illetve egy napelemrendszert is szolgálatba állítanak. Az épület külső hőszigetelést is kap – kivéve az eredeti arculatot hűen őrző utcai homlokzatot.

A város építészeti értékeit is őrzik

A város nagy értékei a heidebauer, zárt beépítésű házsorok, amikből az elmúlt években többet felújított az önkormányzat, a lehető legnagyobb hűséggel az eredeti arculathoz és színekhez. Az ebbe a sorba tartozó városháza épületén az utcai ablakok most újra olyan jellegűek lesznek, amilyenek eredetileg voltak. Fából készült, osztott felületű, de mégis korszerű hőszigetelést biztosító ablakok kerülnek fel a homlokzatra, így az épület tényleg úgy nézhet ki, ahogy az 1900-as évek elején.

A környezetvédelem is fontos

A zöld-energiaforrás alkalmazása is fontos cél, ezért 50 kW-os, összesen 137 elemből álló napelemrendszert helyeznek fel az épületre, mellyel várhatóan éves szinten több százezer forinttal olcsóbbá válik a város számára az épület fenntartása.

A munkák tervezési, majd közbeszerzési szakasza rajtol most. A kivitelezés ősszel kezdődhet, az utolsó simításokat pedig a remények szerint jövő őszig elvégezheti Jánossomorja.

A város legrégebbi falai

A mai városháza a település egyik legrégebbi, ma is álló épülete, ­amely már a XIX. század elejétől működik községi elöljáróságként. Bár az építés éve ismeretlen, valószínűleg az eredeti épület idősebb, mint a vele átellenben álló, az 1750-es években emelt szentjánosi templom. Mai neoklasszicista megjelenését valószínűleg a XIX. század elején kapta. Eredetileg községi iroda, vendéglő, csapszék és mészárszék működött az épületben, de fogadóként is funkcionált: szolgálati és vendégszobák is voltak a falai között. A város egyik jövőbeni célja egyébként az épület pincerendszerének felújítása, az ódon téglafalak között nívós protokolláris rendezvényhelyszín és közösségi tér is létrejöhet.