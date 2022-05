"Áder János pályafutása egy magyar ember története. Egy magyar emberé, aki egy vidéki kisvárosból, Csornáról – ahogyan arrafelé mondják, a Rábaköz fővárosából – indulva járja meg Győrt, Budapestet és Brüsszelt, majd 2012. május másodikán Magyarország köztársasági elnökévé választották" - mondta róla Lezsák Sándor 2012. május 2-án, amikor az életútját ismertette az államfő megbízatásáról döntő parlamenti szavazás előtt.

Áder János 1959. május 9-én született, a család első gyermekeként. Édesapja egy helyi bolt helyettes vezetőjeként, édesanyja pedig az egészségügyben dolgozott. A család a rábaközi emberek hagyományait követve a tudás, a szorgalom és a teljesítmény tiszteletén nyugvó értékek szerint élt.

Csornán kezdte tanulmányait, majd a győri Révai Miklós Gimnáziumban szerzett érettségi bizonyítványt. Sikeresen felvételizett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karára, ám a családfő váratlan betegsége és korai elvesztése súlyos dilemma elé állította a családot. Megfizethetetlennek tűnt a pesti egyetem, ezért a nappali tanulmányok mellett szükségessé vált, hogy Áder János időről időre éjszakai munkát is vállaljon. 1983-ban így szerzett jogi diplomát cum laude minősítéssel, s szerzett e diplomával doktorátust.

Áder János nem a politikában kezdte pályafutását. A főváros hatodik kerületének lakásügyi osztályán dolgozott, innen vezetett a tehetséges fiatal jogász útja a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézetébe. Ádert azonban ebbe a világba is elkísérte az, amit otthonról hozott. Fiatal tudományos kutatóként is természetes volt számára, hogy kétkezi munkával, gazdálkodással egészítse ki jövedelmét ahhoz, hogy megteremtse a családalapításhoz szükséges alapokat.

Áder Jánost később, 1989-ben, az Ellenzéki Kerekasztal idején, majd 1990-től a Magyar Országgyűlésben is egy sokat vállaló, de vállalásait mindig teljesítő emberként ismerte meg az ország. Olyan tagja, majd vezetője volt a Fidesz képviselőcsoportjának, aki mindig nyitott volt az érvekre, és sohasem ijedt meg a vitáktól. A legnehezebb helyzetekben is kész volt a végsőkig kitartani értékei és hitvallása mellett. Igazában, érveiben mindig volt olyan, amit érdemes volt megfontolni.

Dr. Áder János rendszerváltó politikusaink egyike. Részt vett a történelmi jelentőségű 1987-es lakiteleki találkozón, majd az 1989-es Ellenzéki és Nemzeti Kerekasztal tárgyalásokon is, ahol fontos szerepe volt a demokratikus választási rendszer kidolgozásában. Az első szabad országgyűlési választáson, 1990-ben a Fiatal Demokraták Szövetségének jelöltjeként országgyűlési képviselővé választották. Szülővárosában, Csornán háromszor lett egymás után egyéni országgyűlési képviselő. Részt vett az Országgyűlés alkotmányügyi, törvény-előkészítő és igazságügyi bizottságának munkájában. 1998-ban a Magyar Országgyűlés elnökévé választották, mely tisztséget 2002-ig látta el. Házelnöki tevékenységével nemzetközi szintéren is erősítette hazánk megbecsülését. Hazánk ebben az időszakban csatlakozott a NATO védelmi szövetségéhez, mint ahogy ez az időszak döntő szerepet játszott Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásának előkészítésében is.

2009-ben dr. Áder Jánost az Európai Parlament tagjává választották. Uniós képviselőként és az Európai Parlament környezetvédelmi, közegészségügyi és élelmiszer-biztonsági bizottságának alelnökeként éppoly kitartó alapossággal, lelkiismeretesen dolgozott, mint minden korábbi megbízatásán. Európai képviselőként rövid idő alatt volt képes kivívni társai, és az Európai Parlamentben legnagyobb súllyal rendelkező Európai Néppárt vezetésének elismerését is.

2012-ben szülővárosa, gyermekkorának helyszíne, Csorna díszpolgárává avatták

Horváth Péter jegyző ismertette a képviselőtestület határozatát:

Csorna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 141/2012. (V. 29.) határozatával Csorna város díszpolgára címet adományozott dr. Áder Jánosnak Magyarország Köztársasági Elnökének, volt országgyűlési képviselőnek, volt EU parlamenti képviselőnek, Csorna város szülöttének, életművének elismeréseként, a város hírnevének öregbítéséért.

A határozatban kitértek rá, hogy Csorna és a rábaközi települések szinte mindegyike nagyon sokat köszönhet Áder János kitartó munkájának.

Áder János a díszpolgári címért köszönetet mondott a város képviselő-testületének és valamennyi polgárának, de azoknak is, akiktől tanult, legyen szó a betűvetésről, a becsületes munkáról, a közösséghez tartozásról, az egymásért való felelőségről, a tisztességről, vagy "az összetartozás, egymásra figyelés kötelező parancsáról", továbbá a szüleinek.

Áder János az ünnepségen - elsősorban a helyi művelődési ház termében ülő fiatalokhoz fordulva - arról beszélt: nem lehet mindenkiből köztársasági elnök, olimpiai bajnok, Nobel-díjas tudós, világraszóló feltaláló vagy híres író, de lehet sikeres és boldog ember, aki kiváló a maga szakmájában.

Mint mondta: ehhez azt kell fejben tartani, hogy mindenkinek, mindig, mindenhol a saját képességei szerint a legjobbat kell nyújtania. Hozzátette: az ember ezzel érdemli ki szűkebb vagy tágabb közössége tiszteletét, megbecsülését, szeretetét.

"Egész életemben semmilyen kitüntetést nem kaptam, most pedig egy hét alatt kettőt is" - jegyezte meg Áder János, kitérve arra is: a napokban New York-ban vett át elismerést - amelyet korábban Lech Walesa lengyel politikus és Kofi Annan korábbi ENSZ-főtitkár is megkapott.

2015. augusztus 18-án Győr-Moson-Sopron megye díszpolgára lett

A megyei közgyűlés ezzel ismerte el és köszönte meg Áder Jánosnak, az országgyűlési képviselőként, az Európai Parlament tagjaként, valamint köztársasági elnökként végzett kiemelkedő tevékenységét. Áder János az elismeréssel együtt járó pénzösszeget felajánlotta a Révai Miklós Alapítvány javára.

A kétszer kitöltött ötéves ciklusát követően Áder János köztársasági elnök hétfőn távozik hivatalából.

2017. május 8-án tette le második ciklusának elnöki esküjét az Országházban. Beszédében kiegyezést sürgetett, és a közbeszéd színvonalának drámai mértékű csökkenését nehezményezte.

2021 májusában a koronavírus-járvány következtében árván vagy félárván maradt gyermekek megsegítése érdekében feleségével együtt létrehozta a Regőczi István Alapítványt.

Áder János államfőként utoljára az új Országgyűlés május 2-i alakuló ülésén mondott beszédet a parlamentben



