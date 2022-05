A Széchenyi István Egyetem és a Rhode Island-i Egyetem 2020 szeptemberében indította el angol nyelvű Master of Business Administration (MBA) képzését, amelynek különlegessége, hogy akik elvégzik, nemcsak a győri, hanem az egyesült államokbeli egyetem oklevelét is megkapják. Az első évfolyam tagjai szombaton, a Széchenyi-egyetem Budapesti Innovációs és Képzési Központjában tettek sikeres záróvizsgát, majd utána ünnepségen köszöntötték őket.

Az eseményen dr. Maling Ebrahimpour, a Rhode Island-i Egyetem dékánja felidézte: több mint öt éve Vastag Gyula professzor kereste meg az innovatív program ötletével, ami dr. Lukács Eszter, a Széchenyi-egyetem nemzetközi rektorhelyettese, dr. Shaw Chen, a Rhode Island-i Egyetem dékánhelyettese, valamint munkatársaik fáradhatatlan munkája révén valósulhatott meg. Örömét fejezte ki, hogy az együttműködésnek köszönhetően a koronavírus-járvány miatti bizonytalanságok ellenére is megmaradt és sikeres lett a képzés.

Dr. Shaw Chen és dr. Maling Ebrahimpour. Fotó: Bankó József / Paradignow Photography

Dr. Lukács Eszter beszédében utalt rá: a világszerte működő több mint 15 ezer MBA-képzés mindössze 5 százaléka rendelkezik a legmagasabb minőséget igazoló AACSB-akkreditációval, köztük ez. Köszönetet mondott dr. Maling Ebrahimpournak és dr. Shaw Chennek a bizalomért és azért a hatalmas munkáért, amivel hozzájárultak az együttműködéshez. A végzettekhez fordulva kijelentette: büszke arra, hogy ilyen kiváló eredményeket értek el, egyúttal arra kérte őket, alumniként öregbítsék mindkét intézmény hírnevét a világban.

A hallgatók nevében Balogh Attila szólt a jelenlévőkhöz, aki elöljáróban úgy fogalmazott: fantasztikus utat jártak be az elmúlt két évben, és nagy megtiszteltetés volt ezen egyedülálló élmény részeseinek lenni. A képzéssel kapcsolatban négy lényeges aspektust említett meg, elsőként azt, hogy a pandémia okozta nehézségek ellenére rendkívül hatékony oktatás folyt. Hangsúlyozta azt is, hogy az elméleti mellett fontos gyakorlati tudást, az életből vett, azonnal hasznosítható példákat kaptak, amelyek támogatták szakmai pályafutásukat. Szólt arról is, hogy erős közösség jött létre a hallgatók, a professzorok és a programvezetők között, legvégül pedig kiemelte a professzionális megközelítést, ami a programban részt vevő valamennyi oktató és munkatárs rendkívül támogató és barátságos hozzáállásával párosult.

A hallgatók örültek, hogy sikerrel teljesítették a záróvizsgát. Fotó: Bankó József / Paradignow Photography

A képzés 2022 szeptemberében is indul, jelentkezni június 30-ig lehet. További részleteket a Széchenyi István Egyetem felvételi honlapján, itt és itt lehet megtudni.