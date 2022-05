Károlyi Gyula kőfaragómesterként, érdekképviselőként és borlovagként is ismert a városban. – Nagyon jó volt megélni, amikor befogadtak, remek érzés volt sopronivá válni. A hetvenes évek elején, feleségem kőfaragóként dolgozó édesapján keresztül megismerhettem a város iparostársadalmának akkori nagy öregjeit. Köztiszteletben álló, nagy tekintélyű emberek voltak, és fiatalként vágytam a társaságukra. Hatvan felé járva vettem észre, hogy nekem is keresik a társaságomat, és ez jelenti számomra az igazi visszaigazolást, hogy érdemes a közösségért tenni és dolgozni – mondta el a kitüntetett.

Amikor értesült az állami elismerésről, az első gondolata az volt, hogy ezt bárcsak a szülei is megélhették volna, akik arra nevelték, hogy érdemes kitartóan, becsületesen és tisztességesen és emellett jókedvűen dolgozni. Az is az eszébe jutott, hogy sok embernek tartozik köszönettel, de elsősorban a családjának, akikre egész életében mindig számíthatott, biztos pontként álltak mellette. A kitüntetés, az arra való felterjesztés kapcsán hálásan gondol Németh Lászlóra, az Ipartestületek Országos Szövetségének elnökére is, aki az első gratulálók között volt.

– Megnyugtató és felemelő érzés számomra az elismerés oklevelében olvasható szöveg, hogy a közjó iránti elkötelezettségtől vezérelt tevékenységemért vehettem át a díjat – hangoztatta Károlyi Gyula. Úgy tartja, hogy hazánkban sok önzetlen, segítőkész ember van, akiket érdemes bátorítani a jó cselekedetekre, és érdemes lehetőséget biztosítani számukra, hogy segíthessenek.

Ipartestületi elnökként most elsősorban a fiatalítást, a tapasztalatok átadását tartja legfontosabb feladatának. Sokat tett azért, hogy a pályaválasztás során egyre több ifjú válasszon kétkezi szakmát. Ennek érdekében a tanulóknak és szüleiknek találkozókat szerveztek a szakmák képviselőivel, bemutatva azt is, hogy kiegyensúlyozott és jómódú élet érhető el mesteremberként.

Hívő emberként a Jóistennek is köszönetet mondott a kitüntetés után, hogy erőben-egészségben megtartotta. A beszélgetés során is sugárzik róla, hogy most is hű ahhoz az elvéhez, miszerint az egyik legfontosabb az életben az, hogy az ember örömét lelje abban, amit csinál.