Liu Shaolin Sándor elmesélte, hogy már gyermekkoruk óta gyorskorcsolyáznak testvérével, Ádóval, mely sportágat szüleik javaslatára kezdték el, aztán az évek során maguk is egyre inkább megszerették. Sándor elmondta, hogy a gyorskorcsolya az ember egész testét igénybe vevő sportág, mely sokszor komoly fájdalmakkal és balesetekkel is együtt jár. Az olimpiai felkészülés során az edzések töltik ki mindennapjaikat, mely a korcsolya mellett a futást, kerékpározást is magában foglalja. Ezek főleg az egyéni állóképességük javításához járulnak hozzá. Munkájuk során mindig négyéves ciklusokban gondolkoznak, hiszen számukra a fő „feladat” a négyévente megrendezésre kerülő téli olimpiákra való maximális felkészülés. A sportoló elmesélte családja történetét, a szülei eltérő nevelési koncepcióját és Kínához fűződő viszonyát. Elmondta, hogy ők teljes egészében magyarnak tartják magukat, mely annak is köszönhető, hogy eddigi életük nagy részét Magyarországon töltötték, és csak kis időt voltak Kínában. Az idei téli olimpián történteket próbálja magában „lezárni”, a következő feladatokra koncentrálni, és lelkében továbbra is két aranyérmesnek tartja magát. A sportolónak mindig kitartónak és keménynek kell lennie, mely tulajdonságokat a kudarc feldolgozásánál is „használni” kell. Egy kérdésre elmondta, hogy számára az olimpiai felkészülések során a legnagyobb nehézséget a reggeli felkelés jelenti, hiszen sok esetben annyira kifárasztják az edzések, hogy nincs motivációja még a reggeli felkeléshez sem. Ilyen és ehhez hasonló problémákkal minden sportolónak meg kell küzdenie karrierje során. Az olimpiai élménybeszámolót követően kötetlen beszélgetés alakult ki a nagyszámú közönség és az olimpikon között.

