Építési telket kínál kedvezményes áron a tárnokréti önkormányzat. A vásárlás feltétele, hogy a vevő ötéves beépítési kötelezettséget vállaljon az adásvételi szerződésben. A négy házhelyből három már elkelt. A negyedikre is volt komoly érdeklődő, de aztán visszalépett. A vételi ár tényleg kedvezményes, háromszázezer forint, az ingatlanok mérete viszont tekintélyes: 1600 négyzetméter.

– Az Új utcában van az önkormányzatnak olyan területe, ahol a négy telket ki tudtuk alakítani. Megtörtént a kimérés, és meghirdettük az ingatlanokat. Hamar el is kelt valamennyi, sajnos azonban az egyik érdeklődő visszalépett. Elfogadtuk indokait, így ismét gazdát keresünk a negyedik házhelynek – tudtuk meg Nagy Ferenc alpolgármestertől. Megjegyezte: a nagy terület nem riasztó a vásárlók számára. Sőt, inkább ezt keresik, hogy tágas helyük legyen, és ne érezzék bezárva magukat egy szűk portán.

A falu környezetére odafigyel az önkormányzat. Ottjártunkkor Tatai Sándor a temetőt gondozta.

Forrás: Cs. Kovács Attila / Kisalföld

Nagy Ferenc elmondta: egy környékbeli vevőjük lett, a többiek az ország távolabbi területéről érkeztek. Az alpolgármester részletesen tájékoztatta őket, mire számíthatnak Tárnokrétiben.

– Elmondtam nekik, hogy itt megtalálják a friss levegőt, a teret, a csendet, a nyugalmat, a barátságos közösséget. De azt sem hallgattam el, hogy a közelben teheneket, birkákat tartanak. Hogy az úton traktorok járnak, hétvégén is mennek a fűnyírók, és néha trágya­illatot hoz a szél. Köszönték az őszinteséget, és úgy tűnik, ezekkel együtt is tetszett nekik a kínált lehetőség – tette hozzá Nagy Ferenc.

A feltétel tehát az ötéves beépítési kötelezettség, máskülönben az önkormányzatra száll vissza a telek. Vonzó még az ajánlatban, hogy a helyi képviselő-testület háromszázezer forintos vissza nem térítendő támogatást is ad a letelepülőknek. A négy telek melletti, szintén üres részt szabadidőparknak hagyta meg az önkormányzat, ahol később még játszótér is épülhet.

– A községi területek így most elfogytak, nem tudunk újabb házhelyeket kialakítani. Magánkézben van néhány telek, ami eladó, de például eladó házról nem tudok Tárnokrétin. Próbáljuk szépíteni, otthonossá tenni a falut, vannak fejlesztéseink. A Magyar Falu Programban például új falubuszra nyertünk támogatást, aminek most garázst is építünk. Újítunk fel utakat, járdákat, és temetőnk környezetére is nagyon odafigyelünk – fejtette ki Nagy Ferenc.