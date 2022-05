Új tűzoltóautóval gazdagodott a farádi önkéntes tűzoltó-egyesület. A jármű egyenesen Németországból érkezett a Rábaközbe, korábban létesítményi, azaz üzemi tűzoltókocsiként szolgált. „Jó vétel volt” – utalt megkímélt állapotára Szalai Zoltán, a község polgármestere. Jelenlegi kocsijukat dél-vidéki barátaiknak, a tóth- falui tűzoltóknak adják.

– Régi tervünk volt, hogy lecseréljük az IFA-t, de anyagi lehetőségeink nem tették lehetővé. Szerencsére Gyopáros Alpár országgyűlési képviselőnk felhívta a figyelmünket egy pályázatra a Magyar Falu Program keretében, amelyet kihasználtunk és az elképzelést megvalósítottuk. Hétmillió forintba került a Mercedes és Németországba mentünk érte – fogalmazott Szalai Zoltán. – Kevés benne a kilométer, megkímélt és jó állapotban van. A felszerelése is nagyon komoly.

Szalai Zoltán elmondta: az eddig használt IFA teherautójuk a Vajdaságba kerül, Tóthfalura. „Ők most egy traktorral és egy tartálykocsival rendelkeznek, ami már az ottani követelményeknek sem felel meg” – jegyezte meg a polgármester.

A Mercedes egy 240 lóerős jármű, Ziegler szivattyúval van felszerelve. A helyét is elkészítették: az egykori evangélikus közösségi ház ugyanis az önkormányzat tulajdonába került, amelyben kialakították az egyesület székhelyét. Létrehoztak egy nagy garázst, beépítették a vizesblokkot, egy konyhát és tanácstermet is. Még a szertár külsejének rendbetétele van hátra. „Ha azzal is megleszünk, elmondhatjuk, hogy egyesületünk méltó székhelyet kapott és mind a felszereléseik, mind járműparkjuk alkalmas a magas szintű munkavégzéshez” – tette hozzá Szalai Zoltán.