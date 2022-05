A megyei önkormányzat számos környezetvédelmi, energetikai projektet támogatott az elmúlt években a megye településein, pályázatok révén közel ötmilliárd forint jutott önkormányzati épületek, intézmények korszerűsítésére, az óvodától az orvosi rendelőig. Most eljött az idő, hogy az önkormányzat épülete is megújuljon Győr belvárosában, s a megyei területfejlesztési alapból jusson a műemlék épület energetikai korszerűsítésére is.

Kilencvenezer forintból épült

A Városház téri, 1891-ben létrehozott épület egykor a 37 járásbíróságot és nyolc vármegyét felölelő Felső-dunántúli Királyi Ítélőtábla otthona volt. Egykor 90 ezer forintból épült, a beruházás Schlichter Károly győri építési vállalkozó nevéhez fűződik. Ma a háromszintes épület a megyei önkormányzaton kívül ideiglenesen a földhivatalnak is helyet ad, de mivel az elmúlt évtizedekben nem történt komoly felújítás a házban, bőven eljött az ideje az elavult energetikai rendszer modernizálásának.

Bár a most kezdődő felújításra három éve készül az önkormányzat, több akadály is hátráltatta a munkák megkezdését. Elsősorban az épület műemlék jellege, ami komoly örökségvédelmi előírásokkal és speciális elbírálással jár együtt, ráadásul az illetékes hatóság állásfoglalása többször is változott az elmúlt években.

− Nem volt egyszerű megfelelni a folyamatosan változó kihívásoknak; kiderült például, hogy az elhasználódott, repedezettablakok cseréje még akkor sem lehetséges, ha teljesen korhű, az eredetire megtévesztésig hasonlító faablakokat készíttetünk. Ehelyett − restaurátori felmérés alapján − csak a valóban menthetetlen ablakokat lehet kicserélni, a többit szakszerű felújítással meg kell menteni − mondja Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke.

A homlokzat is új hőszigetelést kap, ezt különleges, hőszigetelő vakolattal oldják meg, így az épület formája, látványa nem változik. A tetőre hőszigetelés és napelemek kerülnek, az így nyert megújuló energia is hozzájárul a hivatal elektromos igényeinek kielégítéséhez.

A felújítást az elismert Dreiszker és Társai Kft. végzi, amely nagy tapasztalattal rendelkezik a műemlék épületek felújításában. Munkái között olyan beruházások találhatók, mint a szombathelyi püspöki palota vagy a soproni Szent Mihály-templom restaurálása, de a győri Prohászka-iskola is a cég szakemberei által újul meg.

Modern terek váltják a hajléktalanokat

Nem ez az egyetlen beruházás a megyei önkormányzat háza táján: hamarosan megkezdődik annak a Duna-parti ingatlannak a felújítása is, amely a jövőben a hivatal rendezvényközpontjaként működik majd, hivatali helyiségekkel kiegészülve. A 15 éve lakatlan, Töltésszer utcai ingatlan egykor az MSZMP csónakháza volt, a jobb sorsra érdemes épületben az utóbbi évtizedekben működött jogászklub, gyakorlatoztak itt a TEK emberei, de hajléktalanok is beköltöztek a romos falak közé.

A hatvanéves, elhanyagolt épület nemsokára teljesen megújul, 730 millió forintos beruházással modern, környezetbarát rendezvényhelyszínt alakít ki benne a megyei önkormányzat. A várhatóan 15 hónapig tartó munkák a napokban kezdődtek meg, a közeli „keksz- gyári kocka” tömbjére rímelő épület számos funkciót egyesít majd a város e dinamikusan fejlődő részén. A felújításra nagy szükség van, ugyanis az önkormányzat belvárosi épülete alkalmatlan nagyobb rendezvények lebonyolítására, de még egy közmeghallgatás vagy közgyűlés sem tartható meg megfelelő körülmények között. Nem tudják méltó módon fogadni a nemzetközi diplomáciai küldöttségeket, vendégeket sem, de a rendszeres ünnepségeknek és képzéseknek – például a falugondnoki tanfolyamnak – sincs alkalmas hely az épületben.

Önfenntartó épület lesz

− A célunk egy olyan épület kialakítása, amely alkalmas a legkülönbözőbb jellegű és létszámú rendezvények lebonyolítására. Ennek érdekében rugalmasan variálható belső tereket terveztünk, kiegészítve hivatali helyiségekkel, ezzel is segítve a mindennapi munkát – magyarázza Németh Zoltán.

A tervező TSPC Kft. − élén Kádár Mihály vezető tervezővel − nemcsak funkcionális, hanem környezetbarát épületet is álmodott. Ez energetikailag „önfenntartó”, azaz nulla energiaigényű házat jelent, a legkorszerűbb gépészeti-energetikai megoldásokkal, az automatizált üzemeltetés és távfelügyleti rendszer pedig kényelmes működtetést tesz lehetővé. Mivel az épület ártérben áll, speciális megoldásokkal teszik „árvízállóvá”: a cölöpökön álló kialakítás mellett például az alsó szint teljes moshatósága biztosítja, hogy egy esetleges ár se okozzon kárt. Igaz, ilyen már – köszönhetően a gönyűi torkolati műnek – szerencsére egyre ritkábban fordul elő... A kivitelezéssel a helyi Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft., valamint az ERDA Szolg Kft. konzorciumát bízta meg a megyei önkormányzat.

A 666 négyzetméternyi alapterülethez egy fedett, kültéri rendezvénytér is tartozik, így szinte nincs olyan igény, amit ne elégítene ki a rendezvényközpont. 150 fős konferencia éppúgy megtartható itt a jövőben, mint egy ünnepélyes projektzáró gála, vagy akár egy elegáns esküvő. Sőt, a közgyűlés elnökétől megtudtuk, hogy tervben van a központ bekapcsolása a turizmus vérkeringésébe is. Ez egybevág a megyei önkormányzat turisztikai célkitűzéseivel: az épület remek megállóhely lehet a többi között a vízi turisták számára, de a szomszédos Vízisport Centrum igényeihez is tudnak kapcsolódni.