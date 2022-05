Több komoly beruházás is folyamatban van Szanyban, melyek közül a legjelentősebb talán a bölcsőde építése. A falu lélekszáma emelkedik, egyre több a gyerek és a családok korábban jelezték, hogy igény lenne a szolgáltatásra. Az önkormányzat pályázaton nyert támogatást a fejlesztéshez. Már a tetőt ácsolják a mesterek.

A szanyi önkormányzat a bölcsődére közel 140 millió forintot kapott. A kivitelezés befejezésének határideje 2023 eleje. A helyiek azonban bíznak benne, hogy már idén készen lesz.

– Most úgy látjuk, hogy év végére befejeződik a kivitelezés. Ez persze sok mindentől függ, hiszen a belső munkák majd csak most kezdődnek – fogalmazott a Kisalföld érdeklődésére Funtek János jegyző, aki további fejlesztésekről is beszámolt. – Rövidesen kezdődik a Dózsa utca burkolatának javítása, szélesítése. Erre a Magyar Falu Programban kaptunk támogatást. Közben javában tart az állami beruházás, a községen átvezető út építése is, aminek a befejezési határideje július vége. Azokon a szakaszokon, ahol szükség volt rá, új alapot készítettek a szakemberek, nemsokára ráhúzzák a kétrétegű aszfaltot, megemelik a szegélyeket. Nagyon fontos munka ez, hiszen az elmúlt években az út burkolata nagyon tönkrement.

Funtek János elmondta: az önkormányzat idén urnafalat épít a Dózsa utcai temetőben, amire szintén a Magyar Falu Program biztosítja a fedezetet. Közösségszervezési pályázaton egy rendezvénysátort vásárolhatnak, ugyancsak a Magyar Falu Program jóvoltából. A sportpálya melletti játszóteret is bővítik, illetve bekerítik a létesítményt. – Nyertünk támogatást a Kis utca szélesítésére is, de úgy néz ki, ezt a munkát majd csak a jövő évben kezdjük el. Lesz még egy járdafelújításunk, ami a művelődési ház előtti szakaszt érinti, illetve a Bokréta vendéglőtől a tájházig tesszük rendbe a gyalogjárót – tette hozzá a jegyző.

Funtek Jánostól megtudtuk: külterületi útfelújításra is készülnek. A vidékfejlesztési programban nyertek támogatást az úgynevezett irtási bejáró karbantartásához. Ez az út mezőgazdasági telephelyekhez vezet a falu déli oldalán. A tervek szerint aszfaltozzák, a költségekhez ötszázalékos saját forrást tesz az önkormányzat.