Ismét szintet lépett a vasúti és autóbuszos közlekedés összehangolása Vas megyében. A korábban bevezetett kombinált jegyek és bérletek mellett most egy igazi újdonsággal lép az utazóközönség elé a két közlekedési társaság.

A GYSEV Zrt. és a Volánbusz Zrt. együttműködési megállapodást kötött arról, hogy Kőszeg és Szombathely között mindegy, hogy az utas autóbuszos, vagy vasúti bérlettel rendelkezik: június 1-től a két város között az összes, menetrend szerinti vonat és autóbuszjáratra érvényes a megvásárolt bérlet. Az új lehetőség vonatkozik a havi, 30 napos, tanuló- és dolgozóbérletre is, ugyanakkor az árakban nem jelent változást.

További újdonság június 1-től a „Vasútbérlet Plusz” szolgáltatás: aki ilyen bérletet vásárol, a két település között közlekedő menetrend szerinti vonat- és autóbuszjáratok mellett a Kőszegen belül közlekedő helyközi autóbuszjáratokat is jogosult igénybe venni.

A vasúti és autóbuszbérleteket az eddig ismert GYSEV és Volánbusz bérletértékesítési pontokon lehet megvásárolni, ugyanakkor a „Vasútbérlet Plusz” kizárólag a GYSEV jegypénztáraiban váltható.

A GYSEV Zrt. idén március végén jelentette be, hogy elkészült a Kőszeg-Szombathely közötti 17 kilométeres vasútvonal felújítása. A vasúti pálya teljes rekonstrukciója mellett Kőszegen és további hét megállóhelyen magasperon, új peronbútorok, esőbeállók, és korszerű LED-es térvilágítás is készült. Ezen kívül új vizuális utastájékoztató kijelzők, korszerű hangos utastájékoztatás, kerékpártárolók és P+R parkolók is várják az utasokat.