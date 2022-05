Testületi ülésre gyűltek össze a képviselők csütörtökön délután a városháza dísztermében, ahol a napirendek között tárgyalták az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének végrehajtását is.

A vírushelyzet határozta meg a tervezést

– Jó beszámolóval állunk szembe – kezdte értékelőjét Frauhammer Csaba, a gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke, megjegyezve, hogy a tavalyi esztendőre is rányomta a bélyegét a Covid. A bizonytalan tényezők hatására az óvatos tervezés volt jellemző, ennek ellenére sikeres évet tudhat maga mögött a város – hangsúlyozta a képviselő, aki köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzátett ehhez az eredményhez.

Jelentős fejlesztések

– A 2021-es év a polgármesteri rendelkezésekkel indult – vette át a szót Árvay István polgármester. Tavaly adták át a felújított Mofém-kultúrházat, amely a Futura Élményközpont és Rendezvényház keretében új költségvetési szervként jelent meg. 875 millió forint értékben történt számos pályázati fejlesztés, amihez hozzájött még a 982 millió forintos állami támogatás belterületi út, járda és kerékpár- út fejlesztésére. A városvezető hozzátette: sajnos volt olyan nyertes pályázat, amiről viszont le kellett mondaniuk, ilyen például a munkásszálló vagy az Itató szabadstrand fejlesztése.

Az elöljáró a Karolina Kórháznak nyújtott 72 millió forintos támogatásról is beszámolt. Megjegyezte, hogy a mosonmagyaróvári állandó lakóhellyel rendelkező bölcsődei és óvodai ellátottak részére ingyenes étkezést biztosítottak, ahogy a 90. életévét betöltött, mosonmagyaróvári állandó lakcímmel rendelkező személyek részére az alapszolgáltatási ellátás körében nyújtott szociális ellátást is ingyen lehetett igénybe venni. A helyiadó-bevételek is a tervezettnél jobban alakultak. A többlet meghaladja a 696 millió forintot, hozzájárulva a maradványforrás képződéséhez.

Napirend előtt

Napirend előtt Szabó Miklós képviselő a Duna lakóparkiak kérését tolmácsolta, miszerint aláírásokat gyűjtöttek, hogy telepítsenek forgalomcsillapító eszközöket a Károly Róbert és a Nagy Lajos király utakra. A képviselő arról beszélt, hogy ezek a szakaszok balesetveszélyesek, nincsen járda, ezért kérte a polgármestert, vizsgálják ki, milyen megoldások lehetnek. A városvezető válaszában arról szólt, hogy minden utca igényt tarthatna hasonló eszközökre, ezért ezen kéréseket a gazdasági bizottság rendre el is utasítja.

Hozzátette: a fenti utcákban átmenő forgalom nincs, pihenő lakóövezet tábla van kihelyezve, fontos lenne, hogy az ott lakók a saját házuk előtt tartsák be a sebességkorlátozást. Árvay István a közlekedési morál javításában látja a megoldást, nem a forgalomcsillapító eszköz kihelyezésében.

Szabó Miklós a zöldhulladék-elhelyezés témában is felszólalt, amire a polgármester úgy reagált, hogy a családi házas övezetben komposztálni kell, ha pedig nagyobb mennyiség keletkezik, azt el lehet helyezni a hulladékudvarban, a díjfizető mosonmagyaróváriaknak egy köbmétert ingyenesen.

Fejlesztések pályázatokból - 875 millió forint

Összesen ekkora összegből zajlottak beruházások pályázati támogatásból Mosonmagyaróváron.