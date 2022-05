– Több elképzelésünk is van. A vízi kereket mindenképpen felújítjuk, hogy azt bárki megnézhesse, de a továbbiakat még át kell gondolni. Valamilyen közösségi, kulturális funkciót szeretnénk adni az épületnek, ami a turizmust is szolgálná és ahol a falu rendezvényeit is meg lehet tartani. Itt vagyunk a központban, előtte alakítottuk ki a rendezvényteret, ahol mostanában a programjainkat rendezzük. Ezekkel beljebb mehetnénk, hiszen a malomnak hatalmas az udvara. Először konzultálunk egy építésszel, hogy lássuk, mik a lehetőségek és mennyibe kerül a felújítás. Feltétlenül állami támogatásban gondolkodunk, már megtettük a lépéseket pályázati források bevonására – mondta végezetül Palkovits János.