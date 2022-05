- Győr mindig is szívügyének tekinti, hogy a határon túli városokkal jó kapcsolatot ápoljon és ezen belül is kiemelt figyelmet szentel a határon túli magyarokkal való kapcsolattartásra. Ennek bizonyítéka a Dunaszerdahellyel 2021-ben aláírt testvérvárosi megállapodás is, ami kiválóan működik. Remélem, hogy ez hasonló lesz a csíkszeredaiakkal is. Biztos vagyok abban, hogy intézményeink is megtalálják a lehetőséget az együttműködésre - mondta köszöntőjében dr. Dézsi Csaba András Győr polgármestere.