A település második alkalommal nyerte el a támogatást. – A korábbi forrásból kabinos fűnyíró traktort vásároltunk, amelyet téli időszakban sószórásra is tudunk alkalmazni. A mintegy tizenötmilliós támogatásból vásároltunk egy benzines fűnyíró traktort, ágaprítót, valamint összesen tizenegy kisgépet és egy megbízható márkájú eszközt. A már meglévő traktort pedig további tartozékokkal is bővítettük, mint például seprűgép, hótoló lapát vagy szárzúzó – számolt be a polgármester.