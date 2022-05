Csaplár Zoltán azt is hozzátette, hogy Gönyű továbbra is az ifjú polgárőrmunka zászlóshajója, de ezen a téren a nyúli egyesület is kiemelkedően teljesít.

Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke Oroszlánszívű Richárd-dísztőrt adományozott Csaplár Zoltánnak, megköszönve eredményes vezetői munkáját. Ezek mellett számos további emlékplakettet és elismerést is átadtak.

Az esemény búcsúval zárult. Csaplár Zoltán tegnappal, nyolcévi elnöki szolgálat után lemondott a pozíciójáról. A megyei szövetség „Polgárőrségért” bronzplakettel köszönte meg a munkáját, dr. Túrós András pedig a Polgárőr Érdemkereszt arany fokozatát adta át, a szavai szerint „nagybetűs polgárőrvezetőnek”. Emellett számos egyesület búcsúzott elismeréssel és ajándékkal a megyei szövetség ikonikus vezetőjétől.

Az elnöki pozícióra két jelölés érkezett. Madarász István munkahelyi elfoglaltságai miatt lemondott a jelöléséről. A küldöttek egyhangúlag Funk Józsefet választották meg a szervezet új elnökének.