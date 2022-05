Alig tanult meg járni, amikor csak tehette, villamosmérnök édesapja máris magával vitte erdélyi mérnöki irodájába, így nem csoda, hogy Krecht Rudolf, a Széchenyi István Egyetem doktorandusz-kutatója és egyben a SentryNode startuppere már korán érdeklődni kezdett a mérnöki tudományok és a technika iránt.

A középiskola első évére a tenni akarás és a segítségnyújtás vágya ösztönözte arra, hogy kifejlessze első találmányát, az életmentő robotot. Humanitárius távvezérlésű eszközének már a többéves munkával elkészült prototípusa is vitathatatlan sikert aratott szakmai körökben. 2015-ben az előkelő második helyezést érte el a Magyar Innovációs Szövetség tehetségkutató versenyén. A kutató érdeklődésünkre úgy fogalmazott, a Széchenyi István Egyetem támogató légkörének és profi oktatói csapatának köszönhetően azóta újabb és újabb aspektusokból tökéletesíti az akár életmentésre és az emberek számára megközelíthetetlen helyszíneken kárfelmérésre is alkalmas autonóm szerkezetet.

A SentryNode katasztrófavédelmi kárfelmérő robotplatform.

De ne szaladjunk ennyire előre! Hiszen, mint Krecht Rudolf mondja, találmánya fejlesztéséhez egyetemi évei, az ott megtapasztalt impulzusok és lehetőségek nagyban hozzájárultak.

„A Székely Mikó Kollégium diákjai szerte a világban tanulnak tovább, így egyáltalán nem volt meglepő, hogy én is az otthonomtól, Sepsiszentgyörgytől távol kezdem el felsőfokú tanulmányaimat. Céljaim elérésére a győri egyetem tűnt a legjobbnak akkor, és várakozásaim messzemenően be is igazolódtak, hiszen gyakorlatorientált képzésben volt részem olyan felkészült és nyitott oktatók mellett, mint dr. Horváth Péter, dr. Kuti Rajmund és dr. Ballagi Áron. Valamint lehetőséget kaptam a SZEnergy hallgatói csapat robotikai részlegvezetőjeként fejlődni, és részt vehettem az Erasmus-programban is. Így tanulhattam fél évet Csehországban, a Brnói Műszaki Egyetemen, ahol láthattam, a fejlődés kizárólag hozzáállás kérdése” – foglalta össze a korábbi éveket a széchenyis tehetség, aki az intézmény Járműipari Kutatóközpontjának csapatát is erősíti.

Hozzátette, találmánya piacképessé tételéhez azonban csapatra és tőkére volt szüksége. „Egy robot soha nem tekinthető befejezettnek, mindig jönnek új ötletek, fejlesztési lehetőségek. Szerencsés vagyok, mert a Széchenyinek és a győri Start it @K&H inkubátornak köszönhetően ehhez befektetőre és értékes társakra is találtam” – fejtette ki, és azt is elárulta, céljuk nem kevesebb, mint hogy a SentryNode robot hamarosan önfenntartó módon megállja a helyét az innovációs piacon, s számos helyzetben segítségére legyen a felhasználóknak.