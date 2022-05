A Magyar Tudományos Akadémia által közreadott hivatalos ismertető:

Prof. Dr. Faragó Sándor 1953-ban született Pécsett. 2007 óta az MTA doktora. A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar Vadgazdálkodási és Vadbiológiai Intézetének egyetemi tanára, korábban az Erdőmérnöki Kar dékánja, több ciklusban az egyetem rektora. Szakterülete a vadbiológia és vadgazdál­kodás.

Elsőként foglalkozott a hazai fenntartható, természetközeli apróvad-gazdálkodással, beve­zette annak tartamos monitoringalapú gyakorlatát (Animal Biodiversity and Conservation, 2012). Kidolgozta a túzokvédelem ökológiai alapjait és hazai védelmi programját (Game and Wildlife Science, 2001). Nemzetközi hálózatba integrálva működteti a Magyar Vízivad Moni­toringot (Ornis Svecica, 2010), kidolgozta az első nemzeti szintű vízivad-gazdálkodási tervet Európában (Game and Wildlife, 1997), amelynek unikális része a vízivad-kíméleti területek hálózata.

Összes publikációinak száma 707, közöttük 35 könyve, 55 könyvrészlete jelent meg. A publikációira kapott független hivatkozások száma 1168 (ebből idegen nyelvű 346). A Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola vezetője. Végzett dokto­rainak száma 16.

Két ciklusban az MTA közgyűlési képviselője. Az Erdészeti Tudományos Bizottságnak több ciklusban alelnöke, két ciklusban elnöke. A Vadgazdálkodási Albizottság elnöke (1994–2020). A TIT Országos Elnökségének tagja (2010–). Több hazai és nemzetkö­zi szakmai szervezet tagja, tisztségviselője. Szerkeszti a Magyar Vízivad Közleményeket és a Magyar Apróvad Közleményeket. Elismerései: Pro Silva Hungariae díj (1999), Akadémiai Díj (2004), Gesellschaft für Wildtier- und Jagdforschung külső tag (2005), a Miskolci Egyetem tiszteletbeli doktora (2010), Magyar Érdemrend középkeresztje (2015), Civitas Fidelissima díj (2015).