GyőrEnergetikai felújítás és az uszodafejlesztés után most a 70 millió forint értékű kültéri sportpályát adták át, amely Németh Péter intézményvezető elmondása szerint a kézi- és fociedzések mellett a mindennapi tömegsportban, testnevelésórai sorversenyekben is segíti a több mint 400 diákot. A pályaavatón ott volt Dézsi Csaba András polgármester, Kara Ákos országgyűlési képviselő, Radnóti Ákos alpolgármester és Auer Károly, a kézilabda-szövetség megyei elnöke is.

Az átadóbeszédeket követően az iskolások sportbemutatója nemcsak jó hangulatot varázsolt, de bebizonyította, hogy a kézilabda és a szurkolás mellett kis fantáziával akár az úszásnak és az evezésnek is jó helyszíne lehet az új kézipálya. A diákok jóvoltából több sportág is meg­elevenedett a nézők szeme előtt, olyan ikonikus pillanatok, mint Darnyi Tamás olimpiai finise vagy a tévétorna.

A pálya szimbolikus átadása hetesdobásokkal történt, többek között Görbicz Anita, Dézsi Csaba András és a Győri Szekerek képviseletében Szabó Lőrinc parasportoló lőttek, Laura Glauser kapus pedig védte a támadásokat. A gyerekek biztatására végül az igazgató, sőt, néhány tanár sem kerülhette el a megmérettetést, pedig volt, akinek a tűsarkúját kellett a pálya szélén hagynia a dobásért.