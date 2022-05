Az MTA székházának dísztermében megtartott ünnepségen a kutatói pályaív posztdoktori szakaszában támogatást nyújtó Bolyai János Kutatási Ösztöndíj eredményeit összegezték az elismerés alapítása óta eltelt negyedszázadban nyertes kutatók előadásain keresztül. Az ünnepségen Freund Tamás, az MTA elnöke rávilágított: a pályázat alapítása óta több mint 500 egykori ösztöndíjas lett az MTA doktora, 22 volt „bolyaist” pedig akadémikussá is választottak.

A rangos eseményen a Széchenyi István Egyetem is képviseltette magát, hiszen a kétszeres Bolyai János-ösztöndíjas professzor, dr. Palkovics László Amand, az intézmény növénytudományi tanszékének egyetemi tanára tartott előadást szakterülete legfontosabb kérdéseiről. „Az ösztöndíj elnyerése a fiatal kutatók pályájának meghatározó pillanata, hiszen munkájuk anyagi támogatása mellett óriási presztízsű elismerés is egyben. A kutatói kiválóságok számára a díjjal az MTA doktora cím is belátható közelségbe kerül” – ecsetelte kérdésünkre az ösztöndíj jelentőségét a professzor. Hozzátette, az ő életének is fontos állomása volt az ösztöndíj elnyerése, másodjára ráadásul a legjobbaknak járó Bolyai-plakettet is kiérdemelte.

A 25 éves évforduló alkalmából megtartott ünnepségen a mosonmagyaróvári kar oktatója a növényi vírusok biológiai sokszínűségéről tartott előadást. A téma napjainkban talán aktuálisabb, mint valaha, hiszen a növényi vírusok – humán társaikhoz hasonlóan – egyre gyorsabban terjednek a világban, és mutációik révén egyre ellenálóbbakká válnak a védekezéssel szemben. „A baktériumok és a gombák ellen léteznek kémiai növényvédő szerek, a vírusok esetében ilyenek nincsenek. Napjainkban is számos vírus érkezik hazánkba, amelyek folyamatosan problémát okoznak a zöldség-, gyümölcs- és dísznövénytermesztésben. A hatékony és fenntartható növénytermesztés érdekében elengedhetetlen ezen vírusok megismerése, diagnózisa és nélkülözhetetlen a védekezés lehetséges formáinak kutatása” – foglalta össze röviden előadásának témáját a professzor.

Hozzátette, a növények védekező rendszerét változékonyságával éppúgy igyekszik kijátszani a vírus, mint ahogy a humán vírusok az emberi immunrendszert. Az egyik lehetséges út a rezisztens növények létrehozása. Ennek nehézségeire is hozott példát az előadó, miszerint egy rezisztens paprika esetében olyan vírusmutáns alakult ki, amely áttörte a zöldség ellenálló képességét, és sikerült megfertőznie a paprikát.

Ezt a rendkívül érdekes kutatási területet mutatta be a prof. dr. Palkovics László Amand a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 25 éves évfordulója alkalmából az MTA ünnepségén. Mint mondta, a jövőben a Széchenyi István Egyetem mosonmagyaróvári kara is jelentős szerepet tölthet be a megoldás keresésében, ahol hamarosan fontos kutatások kezdődhetnek a vírusvédelem terén.

Az ünnepség teljes egészében – benne 1:31:25-től prof. dr. Palkovics László Amand előadásával – megtekinthető az MTA honlapján.