– Elszántság, kitartás és szorgalom! Erre van szükség. Máshogyan nem lesz az ember eredményes – fogalmazta meg tömören prof. dr. Faragó Sándor, hogy milyen út vezet a megtisztelő akadémiai tagságig.

– Mire az ember idáig eljut, már egy jelentős életpálya van mögötte. Ilyenkor óhatatlanul a kezdetekre gondol és arra az útra, amit bejárt. A kezdet számomra két várost és két oktatási intézményt jelent. Kapuváron jártam az alapfokú iskoláimat, ahol nagyon sokat kaptam. Most is mondom a hallgatóimnak, tanuljanak, mert lám, egy kisváros iskolájából is az akadémiáig lehet jutni! A másik város természetesen Sopron, és az Erdészeti és Faipari Egyetem, azaz a mai Soproni Egyetem. Ez az intézmény az induláson túl is sokat jelent számomra, hiszen immár 42 éve a munkahelyem: egyszerre lehetőség a tudományos és oktatói munka kiteljesítéséhez, egyszerre feladat és fontos szívügy. A sors úgy hozta, hogy több mint 25 évig lehettem az erdőmérnöki kar, illetve az egyetem vezetője. Az a tény, hogy az alma materemben dolgozhattam, olyan plusztöltetet adott a szakmai és a vezetői munkámhoz is, ami megsokszorozta az energiámat, mert a kettőt együtt végezni nem volt egyszerű – mondta az újdonsült akadémikus. Hozzátette, a családi háttér is rendkívül fontos. – Sem a kutatói, sem a vezetői munkában nem nyolcórás a munkaidő. Sok lemondással járt ez a pálya részemről és a családom részéről is, hálás vagyok nekik a támogatásért.

– Szokták mondani, hogy az Akadémia a nemzet szolgálója. Az ország lényegi kérdéseivel kapcsolatban az illetékes osztályok, tudományos bizottságok kifejtik a véleményüket és a tudomány erejével támogatják az előrehaladást. Fontos küldetésük a mindenkori erdész akadémikusoknak tudomány- területünk megismertetése és el- ismertetése. Én is ezért fogok dolgozni. Most jó helyzetben van az erdőgazdálkodás, hiszen egyre nagyobb a felismerés, hogy az erdőkre környezetvédel- mi szempontból, rekreációs célból és a faanyag megtermelése miatt is szükség van – mondta végezetül az új akadémikus.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjait az akadémikusok választják – ajánlás alapján –az akadémiai doktorok közül. Háromévente van választás, minden alkalommal annyi új tagot fogadnak soraikba, hogy a hetvenesztendősnél fiatalabb hazai levelező, illetve rendes tagsággal rendelkező akadémikusok száma ne haladja meg a kétszáz főt. Ez nem egy tisztség, sokkal inkább a szakmai munka elismerése. Faragó professzor tudományterületei – az erdészet és a vadgazdálkodás – az MTA Agrártudományok Osztályához tartozik, ami ez alkalommal három új taggal egészült ki.

Szakmai életút és elismerések. Prof. dr. Faragó Sándor 1953-ban született Pécsett. 2007 óta az MTA doktora. A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar Vadgazdálkodási és Vadbiológiai Intézetének egyetemi tanára, korábban az erdőmérnöki kar dékánja, több ciklusban az egyetem rektora. Szakterülete a vadbiológia és vadgazdál­kodás. Elismerései: Pro Silva Hungariae díj (1999), Akadémiai Díj (2004), Gesellschaft für Wildtier- und Jagdforschung külső tag (2005), a Miskolci Egyetem tiszteletbeli doktora (2010), Magyar Érdemrend középkeresztje (2015), Civitas Fidelissima díj (2015).