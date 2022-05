– Elkeltek a jegyek a születésnapra?

– Sőt, úgy néz ki, pokrócos buli lesz. Kétszázötven vendégnél tartunk, ötvenen már biztos, hogy sörpadon fognak ülni.

– Volt bármi, ami meg tudott állítani a húsz év alatt? Mert a Covid nem.

– De csak azért, mert akkor is a szükséget láttam. A játszóházakat be kellett zárnunk, így hát másképp segítettem. Koordináltam a kórházba érkező felajánlásokat, támogatásokat, felszereltük az átcsoportosított osztályokat mosógéppel, mikróval, mikor mire volt szükség.

– Nemcsak a kis betegek lelkében, de a kórházi környezeten is nyomot hagyott az alapítvány munkája.

– Jólesik a szép környezet, hogy vannak játszóházaink, és műszerek, amikkel a támogatóink jóvoltából gyógyíthatnak az orvosok. Sokan gondolnak ránk akkor is, amikor az adójuk egy százalékáról rendelkeznek. Tavaly hat és fél millió forintot kaptunk. Mindent összevetve, ha végiggondolom, tényleg rengeteg dolog történt, mégis csak egy pillanatnak tűnik. Talán azért, mert a napjaimat örömmel éltem meg. Mert amikor azt hittem, hogy elértem a célt, az élet felmutatott egy újat, amiért tehettem valamit. Sosem maradtam magamra, mindig mellettem volt a családom, lelkes önkéntesek, barátok és önzetlen támogatók, és amíg ez így marad, nem is bánom a kihívásokat.