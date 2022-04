Március közepén megkezdődött a Szanyon átvezető út felújítása. A település északi bevezetőjétől kap az út új burkolatot a Kossuth és Damjanich utcák kereszteződéséig.

A Magyar Falu Programon keresztül biztosítják a forrást a fejlesztéshez.

– Ahhoz, hogy céljainkat elérjük, jó utakra van szükség, márpedig Szanynak vannak céljai, és most már az út is elkészül – fogalmazott érdeklődésünkre Németh Gergely, a község polgármestere. Hozzátette: az érintett szakasz burkolata a nagy átmenő forgalom miatt tönkrement az elmúlt években, ezért is várták nagyon a helyre­állítást.

A beruházással gyakorlatilag – néhány Veszprém megyei kilométert leszámítva – a 86-os főúttól Pápáig kiváló útburkolaton lehet közlekedni.

A kivitelezés idején sebesség- és forgalomkorlátozásokra, terelésekre kell számítani, szükség lesz tehát a türelemre a faluban.