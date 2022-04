Győr és Sopron mellett néhány éve Mosonmagyaróváron is megkezdte működését az Alzheimer Café a Gondoskodás Alapítvány szervezésében. Sajnos a járványügyi helyzet ezt is akadályozta, most viszont ismét lesznek találkozók, Zimmerer Károlyné alapítványi elnök reményei szerint immár szünet nélkül.

A téma súlyát és fontosságát is jelzi, hogy világszerte 3,2 másodpercenként diagnosztizálnak új beteget demenciá­val, és ma mintegy 250–300 ezer magyart érint az időskori elbutulás.

Nincs pontos adat

– Sajnos nincs olyan átfogó felmérés, amire támaszkodhatunk, így csak megbecsülni tudjunk a demenciával érintettek számát. Vélhetően, az átlag­életkor emelkedésével párhuzamosan ez a szám évről évre nő – magyarázza Zimmerer Károlyné. – Az Alzheimer Café története országosan 2015-ig nyúlik vissza, a mosonmagyaróvári az elsők között szerveződött. Ma már sok működik, és szerencsére egyre több információhoz jutunk az Alzheimer-kórral kapcsolatosan. Egyre több érintett alapítvány, civil szervezet, demencia-szak­ápoló működtet YouTube-­csatornát, ahol megosztják a tapasztalataikat, de külföldi szakanyagok fordítása is elérhető. A Facebook, az internet mellett számos szakkönyv is szól a témáról, tehát egyre ismertebb.

Hosszú évek munkája előzte meg, hogy 2017-ben elindulhatott Magyarországon az első demenciabarát közösséget létrehozó mintaprojekt Mosonmagyaróváron.

Nagy sikere van a demencia-hátizsákoknak – a képen Zimmerer ­Károlyné, a Gondoskodás Alapítvány elnöke. Fotó: Mészely Réka

Élen járnak ­a demensek ellátásában

– Mosonmagyaróvár eddig is élen járt a demens betegek kezelésében. Ugyanakkor még van tennivaló bőven, mert a demencia az érintettek számára ma stigma. Ezen akartunk változtatni a demencia­barát közösség létrehozásával. Az elmúlt időszak eredményei­re büszkék lehetünk. Elindult a kommunikáció a betegek hozzátartozói, az intézmények, a szolgáltatók között. Demenciabarát üzletek működnek a belvárosban, s a Belvárosi Üzletkör Egyesület korábban többször adott lehetőséget a rendezvényein a bemutatkozásra. Egyre nyitottabbak az emberek a téma iránt. Létrejött egy segítő közösség – vélekedik a szakember, aki szerint a gyógyíthatatlan betegséggel szemben a tudással lehet felvenni a harcot.

Nagy a sikere az úgynevezett „demencia-hátizsákoknak”. Az alapítvány tíz hátizsákot töltött meg hasznos szakkönyvekkel, DVD-kkel, regénnyel, összegyűjtötték azon kiadványok, filmek, honlapok listáját is, ahol szerintük érdemes a témáról informálódni. Az érdeklődők a kiadványokat kölcsönözhetik, ahogy az a könyvtár esetében is működik.

Zimmerer Károlyné szerint a városban folyó munka elismerését is jelzi, hogy egy országos kutatásban vesznek részt, amelybe a családtagtól számos szakemberen keresztül bevontak érintetteket (ennek eredményére visszatérünk).

Segítő családtag az Alzheimer-kórról

A Korzó étteremben ma délután 5 órakor kezdődő Alzheimer Café összejövetelén Hancz Diána gondozó családtag Kulcsszó: a tudás – Versenyfutás az idővel, tapasztalatok egy hozzátartozótól címmel tart előadást. A rendezvény ingyenes, a részvételhez védettségi igazolvány szükséges.